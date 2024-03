Việt Nam tăng cường thu hút hiệu quả nguồn vốn từ Nhật Bản để phát triển cơ sở hạ tầng

(TBTCO) - Hiện nay, cơ cấu thu - chi ngân sách còn gặp nhiều thách thức. Do đó, việc thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn nền tài chính công, quản lý chặt chẽ bội chi, đảm bảo duy trì “không gian tài khóa” phù hợp để có thể đối phó với các biến động bất lợi của tình hình kinh tế vĩ mô trong tương lai là nhiệm vụ khá nặng nề đối với ngành Tài chính.