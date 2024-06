Viettel là doanh nghiệp đầu tiên đạt chứng chỉ ISO cao nhất về nhận diện khuôn mặt

Viettel là đối tác chính thức của Bộ Công an trong cung cấp dịch vụ xác thực CCCD gắn chip. Viettel eKYC kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về CCCD trong quá trình xác thực và định danh điện tử, tự động kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn tất cả các trường hợp giả mạo hoặc gian lận sinh trắc học chỉ trong vài giây với độ chính xác cao. Viettel eKYC đang được ứng dụng trong nhiều nghiệp vụ như: cấp phát chữ ký số; ký kết hợp đồng điện tử; chấm công bằng khuôn mặt; kiểm soát an ninh bằng khuôn mặt; mở tài khoản, phát hành thẻ, thẩm định khoản vay cho nhiều ngân hàng; kiểm soát gian lận, lừa đảo trong tín dụng; định danh khách hàng, xác thực khách hàng trong bảo hiểm và viễn thông… Từ năm 2020 đến nay, dịch vụ xác thực và định danh điện tử Viettel eKYC đã được tích hợp trên hệ thống của nhiều doanh nghiệp giúp cắt giảm trên 80% giấy tờ và tiết kiệm đến trên 70% thời gian để hoàn thành các thủ tục. Viettel eKYC cũng là nền tảng xác thực sinh trắc học đằng sau ứng dụng Viettel Money, giúp hơn 25 triệu khách hàng giao dịch tài chính an toàn.