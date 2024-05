VN-Index sẽ vận động giằng co tích lũy trước khi tiếp tục nhịp tăng điểm

(TBTCO) - Theo các chuyên gia, trong bối cảnh hiện tại, khi chưa có nhiều thông tin hỗ trợ thị trường, VN-Index sẽ cần thêm thời gian vận động cân bằng trở lại trên đường phục hồi, trước khi có những chuyển biến mạnh mẽ hơn.

Định giá phù hợp để đầu tư tích lũy

Trong cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán tháng 5, Công ty Chứng khoán KBSV nhấn mạnh về mặt định giá, mức P/E hiện tại của VN-Index khoảng 15x lần. Mức định giá này đang ngang mức trung bình 2 năm của VN-Index và thấp hơn mức trung bình 10 năm. Trên cơ sở kỳ vọng nền kinh tế phục hồi trong cả năm 2024 và mặt bằng lãi suất thấp, định giá thị trường tương đối phù hợp để nhà đầu tư tích lũy cổ phiếu cho mục tiêu trung, dài hạn.

Các chuyên gia của KBSV duy trì quan điểm, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp sẽ phân hoá theo ngành nhưng mang thiên hướng phục hồi là chủ đạo, khi chưa có nhiều yếu tố thay đổi ảnh hưởng đến kỳ vọng vào tăng trưởng của các doanh nghiệp. Việc phục hồi của nhiều nhóm ngành trong bối cảnh lãi suất vẫn được duy trì ở mức nền thấp được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thị trường chứng khoán.

Về biến động của thị trường chứng khoán trong tháng 5, trong kịch bản cơ sở, với bối cảnh các doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh quý I/2024 và chưa có nhiều thông tin hỗ trợ thị trường, KBSV cho rằng VN-Index sẽ cần thêm thời gian vận động cân bằng trở lại trên đường phục hồi, trước khi có những chuyển biến mạnh mẽ hơn khi bức tranh kinh doanh trong quý II dần rõ nét.

Định giá thị trường tương đối phù hợp để nhà đầu tư tích lũy cổ phiếu cho mục tiêu trung, dài hạn. Ảnh: T.L

Còn các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho rằng, thị trường điều chỉnh mạnh trong tháng 4, song nhịp điều chỉnh là cần thiết cho thị trường trong xu hướng tăng giá. Nhìn về tháng 5, rủi ro giảm điểm của thị trường vẫn tiềm ẩn nhưng mức giảm có thể chậm lại. Qua đó, TPS kỳ vọng vào việc thị trường có thể giữ được vùng 1.150 – 1.180 điểm và bước vào xu hướng tích lũy, tạo nền.

Với kịch bản tích cực, TPS cho rằng thị trường tiếp tục giao động và tạo nền quanh vùng 1.210 điểm. Tại đây, các phiên giao dịch không cần có thanh khoản cao – vốn là đặc trưng của thị trường trong xu hướng tích lũy. Thêm vào đó, vùng cản trên của thị trường đang là vùng 1.230 – 1.250 điểm. VN-Index đã có nhiều phiên tăng điểm với mức thanh khoản thấp, điều này đặt ra nhiều lo ngại cho xu thế ngắn hạn có thể gặp điều chỉnh khi tiệm cận vùng kháng cự này. Tích lũy nền càng lâu thì đà bật tăng sẽ càng mạnh. Trong đó, phiên tăng bứt phá khỏi vùng 1.230 – 1.250 điểm cần phải có thanh khoản đột biến để chính thức xác nhận xu thế tích lũy đã chấm dứt.

Với kịch bản trung tính, thị trường sẽ gặp khó và vùng tích lũy sẽ rộng hơn, vùng giao động ở 1.180 – 1.230 điểm. Biên độ giao động lớn khiến nhà đầu tư sẽ khó khăn hơn trong việc kiếm được lợi nhuận và hệ quả sẽ là thanh khoản tiếp tục giảm thấp. Khả năng thủng vùng 1.180 điểm sẽ được đánh giá tùy vào trạng thái của VN-Index trước vùng hỗ trợ này. Nếu giá giảm kèm theo thanh khoản tăng ở vùng này thì các kịch bản xấu hơn sẽ xuất hiện và thị trường sẽ tìm đến những vùng giá thấp hơn nữa – vùng hỗ trợ tiếp theo là 1.150 điểm.

Sẽ có sự phân hóa

Về yếu tố phân tích kỹ thuật: Thị trường trải qua quá trình điều chỉnh từ đầu tháng 4 với biên độ tiêu chuẩn 120 điểm về mốc 1.166 điểm. Sự điều chỉnh diễn ra ở hầu hết các nhóm cổ phiếu với mức giảm giá trung bình 15%. Nhịp điều chỉnh diễn ra nhanh chóng về mốc đường trung bình trượt MA200 ngày, sau đó diễn ra quá trình thị trường hồi phục +3,7% từ mức đáy đến cuối tháng.

Theo các chuyên gia, tháng 5 theo các chu kỳ giao dịch hàng năm thường không có những biến động quá lớn và nhà đầu tư không cần quá lo ngại về hiệu ứng "Sell in May", khi thị trường đã điều chỉnh mạnh trong tháng 4. Thêm vào đó, nhà đầu tư đã quen với việc tháng 5 là tháng ít thông tin do các công bố kết quả kinh doanh quý I, họp đại hội đồng cổ đông, chia cổ tức đã công bố. Do đó, khả năng cao thị trường tháng 5 sẽ xảy ra phân hóa nhẹ.

Ở mặt bằng định giá chung, hệ số P/E 1 năm của VN-Index sau nhịp điều chỉnh đã tiến về lại vùng định giá hấp dẫn trong dài hạn (11,2 lần). Thị trường sẽ được hỗ trợ khi tiến sâu hơn vào vùng định giá hấp dẫn này và sự phân hóa sẽ diễn ra với lợi thế thuộc về các nhóm cổ phiếu cho thấy sự phục hồi và quay lại quỹ đạo tăng trưởng của kết quả kinh doanh cốt lõi.

VN-Index sau nhịp điều chỉnh đã tiến về lại vùng định giá hấp dẫn trong dài hạn

Các chuyên gia đánh giá, tiêu dùng, du lịch, hoạt động thương mại phục hồi, giải ngân FDI bứt phá có thể là các tín hiệu ban đầu hỗ trợ cho sự phục hồi lợi nhuận tiếp tục trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, để có nền tảng vững chắc cho xu hướng tăng bền vững của thị trường chứng khoán, tăng trưởng lợi nhuận phục hồi bền vững trên diện rộng trong các quý tiếp theo là điều cần thiết.

Riêng tháng 5 là tháng vùng trũng thông tin về lợi nhuận, sự quan tâm của thị trường chứng khoán sẽ quay lại chú ý đến các biến động về lãi suất, lạm phát và các thông tin chính sách từ kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khai mạc vào ngày 20/5/2024.