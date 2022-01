Vượt khó tăng thu, tự cân đối ngân sách địa phương

Dấu ấn tăng thu sau 5 năm tự cân đối thu - chi ngân sách 2017 là năm đầu tiên tỉnh Hưng Yên thực hiện tự cân đối thu – chi ngân sách và có phần điều tiết về Trung ương, sau 5 năm tự cân đối thu – chi, số thu ngân sách trên địa bàn không ngừng tăng trưởng. Năm 2017, Hưng Yên thu ngân sách hơn 11 nghìn tỷ đồng, vượt 10,9% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 28,7% so với năm 2016. Năm 2018, thu vượt 17,5% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 14,4% so với năm 2017. Năm 2019, thu vượt 32,4% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 24,1% so với năm 2018. Năm 2020, thu vượt 30,2% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 6,7% so với năm 2019. Năm 2021, mặc dù chịu tác động mạnh bởi đại dịch Covid-19, song tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vẫn đạt 14.500 tỷ đồng, vượt 42,2% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 10,7% so với năm 2020; vượt 36,8% dự toán phấn đấu Tổng cục Thuế giao.