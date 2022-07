WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ

(TBTCO) - Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Adhanom Ghebreyesus ngày 23/7/2022 đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ, mức cảnh báo cao nhất của WHO. Đây là lần thứ 7 WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu.

.