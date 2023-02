Xử lý nghiêm cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu không đảm bảo an toàn

(TBTCO) - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có công văn về việc tăng cường phòng chống ngộ độc rượu sau khi ghi nhận nhiều trường hợp ngộ độc do sử dụng rượu không an toàn.

Cục An toàn thực phẩm cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, theo báo cáo của Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện đa khoa một số tỉnh, thành phố đã ghi nhận nhiều trường hợp phải cấp cứu có liên quan đến việc sử dụng rượu không đảm bảo an toàn, rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ, rượu có hàm lượng methanol cao, trong đó đã có ca tử vong. Từ đầu năm 2023 đến nay, đã ghi nhận nhiều trường hợp phải cấp cứu có liên quan đến việc sử dụng rượu không đảm bảo an toàn, rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ, rượu có hàm lượng methanol cao. Ảnh: TL. Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành công văn đề nghị Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công thương), theo trách nhiệm được phân công tại Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, chỉ đạo các đơn vị chức năng của ngành Công thương tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, chú trọng các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu nhỏ lẻ, đặc biệt là các cơ sở nấu rượu thủ công. Đồng thời, ngăn chặn kịp thời các loại rượu sản xuất, pha chế không đảm bảo an toàn, rượu không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng đưa ra lưu thông trên thị trường. Xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, kinh doanh rượu không đảm bảo an toàn và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. Chủ động thông tin, truyền thông và hướng dẫn người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh rượu, không lạm dụng rượu và bảo đảm an toàn khi sử dụng rượu. Phối hợp với các cơ quan chức năng ngành Y tế trong việc truy tìm, truy xuất nguồn gốc, xuất xứ các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu gây ngộ độc trên địa bàn được phân cấp quản lý. Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo, tuyệt đối không sử dụng các loại động, thực vật lạ, không rõ chủng loại, nguồn gốc để ngâm rượu uống, không uống rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc không có nhãn mác bán trôi nổi trên thị trường.

Văn Nam