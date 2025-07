Thu hồi 2 sản phẩm kem chống nắng chỉ đạt dưới 70% SPF so với công bố

(TBTCO) - Ngày 17/7, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi 2 sản phẩm kem chống nắng của Công ty TNHH SX và TM Athena Việt Nam và Công ty TNHH Mỹ phẩm Lovis.

Theo Cục Quản lý dược, các sản phẩm bị thu hồi bao gồm: Kem chống nắng Vitamin C, số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm: 242/24/CBMP-PT, ngày cấp 05/9/2024. Cơ sở chịu trách nhiệm và phân phối: Công ty TNHH SX và TM Athena Việt Nam. Địa chỉ: Lô 18-20, Khu Đồi Măng, phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Sản phẩm Kem chống nắng Vitamin C bị thu hồi. Ảnh: TL.

Tiếp đến là kem chống nắng Sun Cream, số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm: 39/22/CBMP-PT, ngày cấp 09/9/2022. Cơ sở chịu trách nhiệm và phân phối: Công ty TNHH Mỹ phẩm Lovis. Địa chỉ: Số 64, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Lý do thu hồi: Mẫu sản phẩm được giám định tại Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) cho thấy chỉ số SPF (chỉ số chống nắng) chỉ đạt dưới 70% so với công bố trên bao bì. Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Phú Thọ) đã kết luận đây là "hàng giả".

Cục Quản lý dược yêu cầu sở y tế các tỉnh, thành phố thông báo, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, đồng thời tuyên truyền để người dân không mua, bán hoặc sử dụng sản phẩm vi phạm.

Sản phẩm kem chống nắng Sun Cream chỉ đạt dưới 70% SPF so với công bố. Ảnh: TL.

Đồng thời, thu hồi toàn bộ sản phẩm, xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm theo quy định. Tăng cường giám sát, lấy mẫu kiểm nghiệm đột xuất các sản phẩm mỹ phẩm trên thị trường. Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin về mỹ phẩm giả, kém chất lượng.