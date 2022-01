(TBTCO) - Năm 2021, do diễn biến phức tạp và kéo dài của đợt dịch COVID-19 lần thứ tư nên tình hình lao động việc làm gặp nhiều khó khăn hơn so với năm 2020, lực lượng lao động, số người có việc làm giảm tỷ lệ thiếu việc làm và thất nghiệp tăng so với năm 2020.