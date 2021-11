(TBTCO) - Virgin Galactic - công ty du hành vũ trụ của Mỹ ngày 8/11 cho biết, để có một suất trên tàu bay vào vũ trụ, hành khách sẽ phải chi 450.000 USD, cao hơn nhiều so với mức 200.000-250.000 USD mà khoảng 600 khách hàng phải trả trong giai đoạn 2005-2014. Tính đến nay, công ty này đã bán được tổng cộng 700 vé.

Máy bay WhiteKnightTwo của Virgin Galactic mang theo tàu vũ trụ SpaceShipTwo tại Mojave, California, Mỹ.

Hiện Virgin Galatic đang bước vào giai đoạn nâng cấp đội tàu bay với một lộ trình rõ ràng về tăng độ bền, tính chính xác và cải thiện khả năng dự báo của các phương tiện bay sẽ phục vụ khai thác thương mại vào năm 2022.

Không giống như Blue Origin và SpaceX - các đối thủ cạnh tranh chính trong lĩnh vực du lịch không gian còn khá mới mẻ, nhu cầu du hành vũ trụ lớn và đó là lý do giá vé do Virgin Galatic đặt ra cao hơn nhiều so với trước đó nhưng công ty vẫn nhanh chóng bán hết các vé.

Hiện Virgin Galactic đã triển khai một tàu vũ trụ khổng lồ có thể cất cánh theo chiều ngang, khi lên đến một độ cao nhất định, một tàu không gian sẽ tách khỏi tàu trên để đưa hành khách bay vào vũ trụ.