AG&P LNG mua 49% cổ phần kho cảng LNG Cái Mép

(TBTCO) - AG&P LNG, công ty hàng đầu về kho cảng và cơ sở hạ tầng LNG hạ nguồn, một công ty con của tập đoàn Nebula Energy vừa thông báo đã mua 49% cổ phần kho cảng LNG Cái Mép tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Lê Văn Tám - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hải Linh và ông Karthik Sathyamoorthy, Giám đốc Điều hành AG&P LNG tại lễ ký kết. Ảnh: T.L

Kho cảng LNG Cái Mép do Công ty TNHH Hải Linh, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu hàng đầu tại Việt Nam làm chủ đầu tư, đã hoàn thiện xong phần đầu tư xây dựng, sẵn sàng đưa vào chạy thử và vận hành thương mại.

Kho cảng LNG Cái Mép được kết nối qua tuyến ống với tổ hợp các nhà máy điện có quy mô lớn nhất Việt Nam, khu công nghiệp Phú Mỹ, với công suất điện khí là 3,9 GW. Cảng có vị trí chiến lược gần Đồng bằng sông Cửu Long và có ba bể chứa trên bờ với tổng sức chứa 220.000 m3 LNG, có hệ thống giao nhận có thể nạp LNG vào bồn chứa và xuất LNG cho các tàu nhỏ hơn. Với 14 trạm nạp xe bồn cho CNG và LNG, kho cảng LNG Cái Mép kết nối thuận tiện với nhiều đường cao tốc để có thể cung cấp nguồn LNG đáng tin cậy cho một số khu vực trọng điểm gần đó.

Ông Karthik Sathyamoorthy - Giám đốc Điều hành AG&P LNG, chia sẻ: “Kho cảng LNG Cái Mép sẽ đóng vai trò then chốt trong việc tăng cường an ninh năng lượng, mở ra một chương mới cho hành trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam. Nằm ở vị trí chiến lược, kho cảng LNG Cái Mép sẽ cung cấp nguồn LNG đáng tin cậy cho nhiều nhà máy điện trong khu vực lân cận, bao gồm nhà máy điện Hiệp Phước do công ty Hải Linh đang xây dựng và các ngành công nghiệp tại khu vực phía Nam. Đội ngũ cán bộ AG&P LNG đã và đang làm việc chặt chẽ với đội ngũ kho cảng LNG Cái Mép để có thể đưa cảng đi vào vận hành từ quý 3/2024. Chúng tôi rất vinh dự được hợp tác với Hải Linh và đưa LNG vào thị trường Việt Nam một cách nhanh chóng và an toàn”.

Ông Lê Văn Tám - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hải Linh cho biết: “Quá trình công nghiệp hóa nhanh và tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hiện nay tại Việt Nam dự kiến sẽ tạo ra nhu cầu ngày càng lớn về khí đốt phục vụ cho các ngành chủ lực như ngành điện và các ngành công nghiệp, cùng với thị trường nguồn cung LNG đạt đến mức cân bằng. Chúng tôi rất vui mừng chào đón AG&P LNG trở thành cổ đông của Công ty Cảng LNG Cái Mép. Thông qua mối quan hệ hợp tác này, chúng tôi có thể đẩy nhanh hơn quá trình khởi động, vận hành cảng và các hoạt động kho cảng LNG, cũng như phục vụ nhu cầu ngày càng tăng về LNG tại Việt Nam"./.