Áp lực chốt lời T+3 nhẹ, VN-Index rộng đường tăng

(TBTCO) - Vòng T+3 đầu tiên khi thị trường chạm đáy luôn là thời điểm thử thách khi nhà đầu tư sẽ quyết định có lướt sóng ngay, hay giữ cổ phiếu lại. Hôm nay VN-Index từ chỗ giảm đầu phiên sau đó tăng liên tục đến hết ngày, cho thấy nhu cầu chốt lời không lớn.

Lãi lớn, vẫn chưa hài lòng?

Thị trường chạm đáy thấp nhất của nhịp điều chỉnh hiện tại vào ngày 26/4, khi VN-Index rơi sâu nhất xuống 1.261,4 điểm. Đó là phiên thị trường giảm tới 50 điểm trong phiên sáng và giao dịch riêng buổi sáng đã gần 13,2 ngàn tỷ đồng. Nói cách khác đây là quy mô thanh khoản được bắt đáy thành công ở giá tốt nhất trong vòng T+3 đầu tiên này.

Lượng hàng đó đã về tài khoản sáng nay và sẵn sàng bán. Thị trường đã có một nhịp giảm ngay đầu phiên. Đó có thể là áp lực chốt lời, có thể là bên mua chủ động hạ giá để chờ khối lượng bán ngắn hạn. Dù là gì thì mức giảm cũng không đáng kể, VN-Index lùi sâu nhất chỉ là -0,57%, VN30-Index giảm sâu nhất 0,48%. Thanh khoản thì đặc biệt thấp, đồng nghĩa với áp lực bán lớn đã không xuất hiện.

Diễn biến phiên giao dịch VN-Index

Thị trường sau đó phục hồi, cổ phiếu tăng giá ào ạt và các chỉ số cũng tăng tốt. VN-Index kết phiên trên tham chiếu 1,17%, VN30-Index tăng 1,17%, Midcap tăng 2,08%, Smallcap tăng 2,85%. Số cổ phiếu đóng cửa tăng giá nhiều gấp 3,4 lần số giảm giá.

Thống kê sơ bộ cho thấy rất nhiều cổ phiếu đã đem lại lợi nhuận tốt cho các nhà đầu tư bắt đáy thành công. Cụ thể, nếu tính theo giá thấp nhất hôm 26/4 đến mức đóng cửa hôm nay, sàn HoSE có 125 cổ phiếu đã tăng từ 15% trở lên, HNX có 118 mã. Mức lợi nhuận này là cực lớn đối với các giao dịch lướt sóng. Nếu tính với mức lợi nhuận đủ hài lòng một nhịp T+3 ở mức 5%, có tới 331 cổ phiếu ở HoSE đạt đến, tương đương 81% số lượng mã niêm yết.

Với mức lợi nhuận lớn như vậy thì lẽ thường nhà đầu tư sẽ muốn chốt lời. Thị trường sẽ tạm nghỉ 4 ngày và sẽ không thể biết có thông tin gì sẽ xảy ra và điều này càng dễ khuyến khích nhà đầu tư bán ra. Thế nhưng thị trường lại thể hiện điều ngược lại: Thanh khoản hôm nay không cao và giá cổ phiếu tiếp tục tăng dần lên về cuối phiên.

Rất có thể nhà đầu tư vẫn chưa hài lòng với mức lợi nhuận ngắn hạn như vậy. Ở những nhịp rung lắc giảm giá, thanh khoản vẫn xuất hiện dù nhỏ, tức là vẫn có người bán ra. Khía cạnh tích cực là nhà đầu tư đang trông đợi một mức lãi cao hơn nữa nên mới găm cổ phiếu lại.

Cơ hội phục hồi

Thoát được vòng T+3 đầu tiên mà kkhông giảm là một tín hiệu khả quan cho cơ hội thị trường thật sự chạm đáy. Nhịp giảm này rất mạnh và có yếu tố giải chấp nên nhà đầu tư dù không muốn bán có thể vẫn bị bán tự động. Nói cách khác khối lượng cổ phiếu trong diện nguy hiểm đã được giải tỏa hết.

Đây là một trong những lý do khiến thị trường đảo chiều tăng trở lại hình chữ V trong vòng T+3 đầu tiên. Nhà đầu tư đang mua lại cổ phiếu và chưa muốn chốt lời ngay. Thị trường Việt Nam có đặc điểm khác với thế giới, là giảm càng sâu, càng nhanh thì bật lên càng mạnh. Thị trường không phải đang điều chỉnh do yếu tố cơ bản, mà do yếu tố kỹ thuật. Ví dụ nếu mức định giá hợp lý của thị trường trong trường hợp bình thường tương đương VN-Index quanh 1420 điểm, thì khoảng rơi sâu hơn mức này có yếu tố giải chấp. Vì vậy hoàn toàn có thể thị trường sẽ quay lại điểm cân bằng trước khi chờ đợi yếu tố hỗ trợ tốt hơn.

Hiện tại kết quả kinh doanh đang xuất hiện ngày một nhiều, chưa có thông tin bất lợi nào, nhất là ở các cổ phiếu blue-chips. Yếu tố này sẽ còn kéo dài sang đầu tháng 5, và đó là lý do giúp nhà đầu tư bắt đáy tự tin giữ cổ phiếu lại. Rồi sẽ đến lúc lượng hàng bắt đáy được xả ra, nhưng ít nhất trong ngắn hạn, điều này thể hiện sự kỳ vọng đang gia tăng và khả năng chấp nhận rủi ro cao hơn.