Bamboo Capital: IPO BCG Land trong quý III, tự tin hoàn thành kế hoạch năm 2022

(TBTCO) - Ngày 9/8 vừa qua, Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã tổ chức hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư theo hình thức trực tuyến. Hội nghị đã chia sẻ tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 của BCG; chiến lược phát triển và tình hình triển khai các dự án trọng điểm của tập đoàn.

Điểm rơi lợi nhuận bất động sản vào quý III, IV

Sau 6 tháng, Bamboo Capital hoàn thành 30% kế hoạch doanh thu và 40% kế hoạch lợi nhuận song ban lãnh đạo Tập đoàn tự tin sẽ về đích kế hoạch năm, vì các dự án bất động sản có điểm rơi lợi nhuận vào quý III và quý IV năm nay.

Trong mảng bất động sản, các dự án đang triển khai theo đúng tiến độ và kế hoạch. Dự án Malibu Hội An với quy mô 96 biệt thự, 675 căn hộ nghỉ dưỡng đã hoàn thành tiện ích hồ bơi và khu cảnh quan, cây xanh xung quanh, đang hoàn thiện những hạng mục còn lại của khu condotel để bàn giao từ quý III/2022, tiếp tục hoàn thiện các hạng mục của khu biệt thự và dự kiến bắt đầu bàn giao từ quý IV/2022.

Dự án Hoian d’Or đang tích cực thi công cảnh quan và phần khách sạn

Một dự án bất động sản nghỉ dưỡng khác là Hoian D’or (TP. Hội An) thi công mặt ngoài khu shophouse để bàn giao cho khách từ cuối tháng 7/2022, đang thi công cảnh quan, thi công khách sạn…

Tại TP.Hồ Chí Minh, BCG đã bàn giao xong 10 villas còn lại của dự án King Crown Village (giai đoạn 1) và mở bán 200 căn hộ dự án King Crown Infinity trong quý II/2022. Hiện nay, dự án King Crown Infinity (quy mô 739 căn hộ văn phòng shophouse và các tầng thương mại) đã nghiệm thu thi công phần móng và sàn tầng trệt, đang tiếp tục thi công phần hầm.

Tại Bình Định, dự án Casa Marina Premium, quy mô 160 biệt thự trên núi hướng biển, đã hoàn thiện xây dựng nhà mẫu, sales gallery và điểm check in cho du khách.

Một dự án tiềm năng khác là KCN Cát Trinh, hiện BCG đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để có thể khởi công năm sau và triển khai kinh doanh năm 2024.

Mảng năng lượng với các dự án như điện gió Khai Long, điện gió Trà Vinh, điện gió Sóc Trăng, điện gió Cà Mau 1 và 2 vẫn được tập đoàn chú trọng triển khai và hiện đang chờ quy hoạch điện VIII để thúc đẩy tiến độ.

Ông Phạm Minh Tuấn- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Bamboo Capital cho biết, các dự án chưa có giá điện của Chính phủ, tập đoàn triển khai chủ yếu dựa vào vốn chủ sở hữu hoặc huy động vốn từ nhà thầu theo hình thức tài trợ EPC trả chậm. BCG cũng tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, ví dụ về điện gió đã làm việc với Semcorp để họ tham gia cùng, các dự án cũng có đối tác để cùng nhau bỏ vốn, hoặc như dự án Khai Long thì BCG huy động trái phiếu để xây dựng, khi có biểu giá điện thì nguồn vốn này sẽ được chuyển đổi sang tài trợ ngân hàng.

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, BCG Energy dự kiến sẽ hoàn thành 150MW điện mặt trời áp mái trong năm 2022. Trước đó, BCG Energy đã ký kết với SP Group sẽ cùng lắp đặt 500MW điện mặt trời áp mái đến năm 2025. Đối với mảng điện gió, BCG Energy đặt mục tiêu triển khai 550MW điện gió tại Tây Nam Bộ, dự kiến 180MW đầu tiên sẽ COD trong năm 2023, 370MW sẽ COD trong năm 2024. Thông tin quan trọng được lãnh đạo BCG chia sẻ tại buổi găp gỡ là BCG Land sẽ thực hiện IPO trong quý III/2022. Hiện doanh nghiệp đã hoàn tất toàn bộ thủ tục hồ sơ và đã nộp lên Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, việc niêm yết sẽ cố gắng thực hiện trong quý IV/2022.

Cơ cấu tài chính vững vàng, đòn bẩy tài chính giảm mạnh

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022, BCG đã ghi nhận 2.133,9 tỷ đồng doanh thu và 877,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng lần lượt 47,4% và 81,5% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu 6 tháng đầu năm 2022 của BCG đến chủ yếu từ 3 mảng hoạt động lõi: mảng xây dựng - hạ tầng đóng góp 737,6 tỷ đồng, bất động sản là 543,4 tỷ đồng và năng lượng tái tạo là 584,7 tỷ đồng, sản xuất là 166,3 tỷ đồng.

Như vậy, sau khi cơ cấu các mảng hoạt động, doanh thu và lợi nhuận quý II/2022 của BCG đã bớt phụ thuộc hơn vào hoạt động xây lắp của Tracodi, thay vào đó các mảng hoạt động mới đang dần hiệu quả và ghi nhận đóng góp tích cực hơn (xem bảng). Biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận ròng 6 tháng 2022 tiếp tục cải thiện lên mức 38% và 41,1% cao hơn mức cùng kỳ và cả năm 2021.

Sản lượng điện từ mảng năng lượng tái tạo đã đi vào ổn định và tiếp tục tăng trưởng 16,5% so với cùng kỳ, có 7 dự án điện áp mái bắt đầu vận hành trong 6 tháng đầu năm với tổng công suất thiết kế 8.716 kWp.

Lợi nhuận quý II/2022 giảm so với quý I/2022 tuy nhiên vẫn tăng trưởng mạnh so với quý I/2021, trong đó mảng năng lượng tái tạo ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận cao hơn do giảm cắt giảm sản lượng trong năm 2022. Lợi nhuận từ bất động sản theo chia sẻ của ông Phạm Minh Tuấn, sẽ có điểm rơi vào quý III/quý IV năm nay.

Báo cáo tài chính của BCG cho thấy, các khoản mục hàng tồn kho và người mua trả tiền trước liên tục tăng trưởng, tính đến cuối quý II/2022 lần lượt đạt 2.773 tỷ đồng và 2.532 tỷ đồng, tăng lần lượt 30,3% và 33,1% so với cùng kỳ, đây là một trong những cơ sở đảm bảo cho tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của tập đoàn các quý tới.

Bức tranh tài chính của BCG khá tích cực khi quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu tiếp tục tăng trong 6 tháng 2022, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu đạt 44.361 tỷ và 13.701 tỷ đồng, lần lượt tăng 17,7% và 64,1% so với cuối 2021.

BCG đã tăng vốn chủ sở hữu lên mức 13.701 tỷ đồng thông qua các đợt tăng vốn và huy động vốn từ đối tác chiến lược. Điều này đã giúp giảm tỷ lệ tổng nợ/vốn chủ từ mức 7,1 lần vào quý IV/2020 xuống 2,2 lần tại thời điểm cuối quý II/2022, mức trung bình so với các công ty cùng ngành. Tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu cũng giảm xuống mức 1 lần, tương đương trung bình ngành, từ mức đỉnh 2,5 lần của quý II/2021.

Ông Tuấn khẳng định, dù có những khó khăn đến từ thị trường vốn, chiến tranh, dịch bệnh,… nhưng BCG đang phát triển theo đúng định hướng và chiến lược đã đặt ra với sự làm việc nỗ lực, công minh và nhiệt huyết. Đồng vốn huy động thông qua thị trường chứng khoán được tập đoàn phát triển, đầu tư vào những lĩnh vực đem lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp và cổ đông. BCG cũng đặt mục tiêu tham vọng sẽ lọt vào rổ VN30 khi tập đoàn phát triển lớn mạnh và bền vững./.