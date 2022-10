(TBTCO) - Khu vực Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi dưới 19 độ C, trong khi khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.