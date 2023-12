Best Solution Awards 2023 vinh danh 4 giải pháp trí tuệ nhân tạo

(TBTCO) - 4 giải pháp AI của GMO-Z.com RUNSYSTEM là MiraWEB, MiraBOT, AI Easy Content và Omni Care được vinh danh tại lễ trao giải Best Solution Awards 2023 ngày 30/11.

Best Solution Awards 2023 là giải thưởng do Chi hội Tiếp thị & Công nghệ số (DTM) trực thuộc Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) tổ chức, nhằm tôn vinh các giải pháp hoặc nhóm giải pháp về tiếp thị và công nghệ số, được yêu thích và có ảnh hưởng nhất tại Việt Nam trong năm 2023.

Đây là bảng tham chiếu uy tín từ hội đồng chuyên gia trong ngành và cộng đồng doanh nghiệp thẩm định, đánh giá và khuyên dùng.

Cả 4 giải pháp đều được phát triển trên nền tảng AI, giúp tự động hoá nhiều quy trình, nghiệp vụ, tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm thiểu sai sót, tối ưu hiệu suất cho doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Minh Sơn - Giám đốc Chiến lược Khối Chuyển đổi số đại diện công ty lên nhận giải thưởng Prime Solution B2B trao tặng cho 3 sản phẩm MiraBOT, AI Easy Content và Omni Care

Bộ 4 giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo là MiraWEB, MiraBOT, AI Easy Content, Omni Care của GMO-Z.com RUNSYSTEM được phát triển trên nền tảng AI, giúp tự động hoá nhiều quy trình, nghiệp vụ, tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm thiểu sai sót, tối ưu hiệu suất cho doanh nghiệp.

Với những hiệu quả mang tới cho khách hàng, các giải pháp đã được Best Solutions Awards vinh danh. Trong đó, MiraWEB đạt giải thưởng Best Solution B2C; MiraBOT, AI Easy Content và Omni Care đạt giải Prime Solution B2B. Đáng chú ý, AI Easy Content được vinh danh ở cả 2 hạng mục giải thưởng Best Solution B2C và Prime Solution B2B.

GMO-Z.com RUNSYSTEM đã và đang phát triển đa dạng hệ sinh thái với gần 20 sản phẩm chuyển đổi số ứng dụng AI trong nhiều lĩnh vực. Với kinh nghiệm chuyên môn đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu, công ty mang đến các giải pháp công nghệ đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng./.