Bình Dương: Bắt giữ 2 đối tượng chở 15.000 gói thuốc lá nhập lậu

(TBTCO) - Tại TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cơ quan Cảnh sát điều tra địa phương này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

Hai đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: CTV

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an thành phố Thủ Dầu Một phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Toyota Innova biển số 51G - 086.31 do Nguyễn Minh Trọng (17 tuổi, quê Tây Ninh) và đối tượng Đặng Thành Phát (27 tuổi, quê Long An) điều khiển tại trạm thu phí cầu Phú Cường, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, có dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe vận chuyển 15.000 gói thuốc lá (hiệu Jet và Hero) nhập lậu.

Làm việc với Công an, các đối tượng khai nhận chở thuê từ tỉnh Long An đến giao hàng tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai với giá 2,5 triệu đồng/chuyến. Khi đi qua tỉnh Bình Dương thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ. Sau đó, lực lượng Công an đã tạm giữ tang vật và 2 đối tượng để điều tra làm rõ./.