Bình Phước: Thu nội địa 5 tháng đạt 49% dự toán

(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thuế tỉnh Bình Phước cho biết, 5 tháng đầu năm 2022, thu nội địa trên địa bàn tỉnh do cục thuế quản lý ước đạt 5.450 tỷ đồng, đạt 49% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 45% dự toán tỉnh giao, bằng 100% so cùng kỳ năm 2021. Ước thu 6 tháng đầu năm 2022 của địa phương vượt khá cao so với dự toán.

Ban lãnh đạo chủ chốt Cục Thuế Bình Phước. Ảnh: CTV Trong tổng thu 5.450 tỷ đồng, nếu trừ khoản thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết và lợi nhuận sau thuế, thì số thu đạt 3.658 tỷ đồng, đạt 67% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 62% dự toán tỉnh giao, tăng 17% so cùng kỳ. Đánh giá về số thu tăng cao, Cục Thuế tỉnh Bình Phước cho biết, nguyên nhân ước 5 tháng và thu 6 tháng đầu năm 2022 đạt khá so với dự toán là do kinh tế dần phục hồi sau đại dịch Covid-19, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo tỉnh, công tác thu hút, kêu gọi đầu tư liên tục. Bên cạnh đó, công tác quản lý thu ngân sách nhà nước đã được cục thuế quyết liệt triển khai ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Theo Cục Thuế tỉnh Bình Phước, bên cạnh những nguyên nhân trên, còn có yếu tố thuận lợi, đó là dư địa tốt từ thị trường bất động sản của năm 2021 chuyển sang, nên số thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản tăng trưởng rất cao. Một số địa phương đã tổ chức đấu giá đất thành công trong tháng 12/2021, nhưng chuyển sang nộp trong năm 2022 như huyện Bù Đốp (200 tỷ đồng), thị xã Phước Long (140 tỷ đồng). Theo dự báo của Cục Thuế tỉnh Bình Phước, 7 tháng còn lại của năm 2022, công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tiếp tục đan xen nhiều yếu tố vừa thuận lợi vừa khó khăn. Nền kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng ổn định, các chính sách khôi phục kinh tế của Trung ương tiếp tục phát huy hiệu quả; hoạt động thu hút đầu tư của tỉnh tiếp tục được khơi thông với việc thu hút nhiều dự án có quy mô lớn về tỉnh./.

Gia Cư