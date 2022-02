(TBTCO) - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có Công văn số 597/BVHTTDL-TCDL gửi đơn vị quản lý du lịch các địa phương trên toàn quốc về công tác chuẩn bị phục vụ mở cửa lại hoạt động du lịch từ 15/3.

Theo đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đề nghị các địa phương hỗ trợ doanh nghiệp du lịch trên địa bàn đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, phát triển sản phẩm mới, có nhiều chính sách kích cầu, thu hút khách du lịch sau 2 năm dịch Covid-19.

Theo văn bản này, nhằm đảm bảo mở cửa lại hoạt động du lịch an toàn, hiệu quả và chất lượng, Bộ VHTTDL yêu cầu sở quản lý du lịch các tỉnh/thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh/thành phố ban hành kế hoạch, phương án mở cửa du lịch phù hợp với địa phương trên cơ sở quy định tạm thời về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và các chủ trương, văn bản hướng dẫn liên quan đến mở cửa lại hoạt động du lịch; đề xuất các phương án xử lý đối với trường hợp rủi ro trong quá trình triển khai mở cửa lại hoạt động du lịch; tuyên truyền về kế hoạch mở cửa lại du lịch đảm bảo an toàn, hiệu quả, phù hợp với các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương chủ động kích cầu, giảm giá vé tham quan. Ảnh: T.L

Bộ VHTTDL cũng đề nghị các sở trực thuộc tham mưu UBND tỉnh/thành phố ban hành các chính sách kích cầu thu hút khách như giảm giá vé tham quan, tặng thêm dịch vụ trải nghiệm cho khách du lịch; phổ biến, thực hiện các chính sách giảm phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành, phí cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, giảm tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành; hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động của trung ương và địa phương để khuyến khích các chủ thể tham gia tích cực phục hồi hoạt động du lịch...

Để việc mở cửa đón khách an toàn, hiệu quả, Bộ VHTTDL đề nghị thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn chuẩn bị cho mở cửa lại hoạt động du lịch, đồng thời xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định của pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch trên địa bàn; chủ động xây dựng kế hoạch mở cửa hoạt động du lịch trong đó có các phương án phòng, chống dịch Covid-19 và xử lý khi có trường hợp mắc Covid-19 theo quy định; tiếp tục thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch theo các hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế để kiểm soát tốt dịch bệnh./.