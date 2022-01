Bộ Y tế đề nghị các địa phương không cách ly người về quê đón Tết Nguyên đán

(TBTCO) - Chiều 21/1, tại Hà Nội, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam và Bộ Công an đã ký Quy chế phối hợp về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).