Siết kiểm tra C/O, ngăn chặn lợi dụng chính sách để buôn lậu đường Để vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, vừa tránh tình trạng doanh nghiệp lợi dụng chính sách để thực hiện buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng đường cát qua biên giới thông qua việc sử dụng bộ hồ sơ hải quan nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), xem xét tính hợp lệ của C/O. Bên cạnh đó, riêng về mặt thủ tục nhập khẩu mặt hàng đường cát, ngành Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải đảm bảo về mặt trình tự thủ tục, xem xét C/O doanh nghiệp cung cấp có phù hợp với bộ chứng từ không; xác lập bộ tiêu chí kiểm tra thực tế hàng hóa cụ thể, chuẩn xác…; kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình làm thủ tục, thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật Hải quan. Đáng chú ý, trong quá trình làm thủ tục nếu có dấu hiệu nghi vấn thì cần áp dụng ngay các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ hành vi vi phạm. Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia) đã đề xuất đưa yêu cầu truy xuất nguồn gốc mặt hàng đường thành yêu cầu bắt buộc đối với mọi cơ sở sản xuất chế biến đường. Hệ thống truy xuất cần kết hợp với công nghệ như sử dụng mã QR code nhằm giúp các cơ quan chức năng kiểm tra được tính hợp pháp và xuất xứ hàng hóa một cách nhanh chóng. Đồng thời, yêu cầu ngăn chặn triệt để tình trạng lợi dụng hóa đơn chứng từ bán thanh lý đường nhập lậu bị tịch thu, hóa đơn mua bán đường trong nước để quay vòng hóa đơn...