Cả nước thêm 12.170 ca nhiễm mới trong 24 giờ; Hà Nội vẫn dẫn đầu

Covid-19 ngày 5/2:

(TBTCO) - Tính từ 16 giờ ngày 4/2 đến 16 giờ ngày 5/2, Việt Nam ghi nhận 12.170 ca nhiễm mới Covid-19, trong đó có 10 ca nhập cảnh và 12.160 ca ghi nhận trong nước (tăng 574 ca so với ngày trước đó) tại 58 tỉnh, thành phố (có 7.235 ca trong cộng đồng).

Thực hiện chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm mới tăng cao nhất so với ngày trước đó là: Hải Dương (tăng 161 ca), Quảng Nam (tăng 141 ca), Hòa Bình (tăng 137 ca).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 11.192 ca/ngày.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là: Nam Định (giảm 79 ca), Hưng Yên (giảm 57 ca), Đắk Lắk (giảm 56 ca).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh với số mắc như sau: Hà Nội (2.778), Đà Nẵng (783), Quảng Nam (735), Nam Định (541), Vĩnh Phúc (495), Hải Dương (478), Phú Thọ (470), Bắc Ninh (402), Hòa Bình (395), Hải Phòng (362), Bình Định (339), Nghệ An (325), Thái Bình (298), Thanh Hóa (295), Thái Nguyên (287), Lâm Đồng (230), Ninh Bình (209), Hưng Yên (207), Bắc Giang (197), Bình Phước (165), Hà Nam (159), Điện Biên (140), Quảng Bình (126), Gia Lai (121), Thừa Thiên - Huế (118), Quảng Ngãi (106), Quảng Ninh (105), Yên Bái (103), Sơn La (98), Hà Giang (95), Lào Cai (89), Quảng Trị (88), Cà Mau (87), Tuyên Quang (86), Bến Tre (73), Phú Yên (69), Khánh Hòa (49), Đắk Nông (39), Bạc Liêu (39), Sóc Trăng (38), Kon Tum (35), Tây Ninh (33), Cao Bằng (31), Trà Vinh (29), Bắc Kạn (29), Bà Rịa - Vũng Tàu (25), Vĩnh Long (25), TP Hồ Chí Minh (24), Đồng Tháp (19), Bình Thuận (15), Kiên Giang (14), Hậu Giang (12), Đồng Nai (12), Bình Dương (11), Cần Thơ (10), Long An (8 ), An Giang (7), Tiền Giang (2).

Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 192 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại TP. Hồ Chí Minh (92), Quảng Nam (27), Quảng Ninh (20), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Hưng Yên (6), Kiên Giang (4), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (1), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1).

Từ 17 giờ 30 ngày 4/2 đến 17 giờ 30 ngày 5/2 ghi nhận 114 ca tử vong tại: Hà Nội (39 ca trong 2 ngày), Bắc Ninh (6), TP. Hồ Chí Minh (6), Vĩnh Long (6), Bà Rịa - Vũng Tàu (5), An Giang (4), Đà Nẵng (4), Đồng Tháp (4), Kiên Giang (4), Lâm Đồng (4), Quảng Ngãi (4), Bình Định (3), Hậu Giang (3), Sóc Trăng (3), Tiền Giang (3), Đồng Nai (2), Nam Định (2), Bến Tre (1), Bình Dương (1), Bình Phước (1), Cần Thơ (1), Đắk Lắk (1), Nghệ An (1), Ninh Bình (1), Phú Yên (1), Quảng Nam (1), Quảng Ninh (1), Thái Bình (1), Tuyên Quang (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 102 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 38.261 ca, chiếm tỷ lệ 1,6%so với tổng số ca nhiễm.