Thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025: Chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức

(TBTCO) - Chiều 27/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo công bố thông tin tổng kết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức nào xảy ra trong kỳ thi.

Phát hiện 3 thí sinh sử dụng ứng dụng AI giải đề thi

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, kỳ thi năm nay được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, là năm đầu tiên áp dụng cho học sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, nhưng đồng thời vẫn triển khai cho cả đối tượng học theo chương trình 2006. Điều này tạo ra nhiều thách thức trong khâu ra đề và tổ chức coi thi đồng thời trên toàn quốc.

Cùng với đó, sự gia tăng của các thiết bị công nghệ cao, các hành vi gian lận tinh vi bằng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ nghe – nhìn siêu nhỏ, khiến công tác phòng chống vi phạm đòi hỏi phải chủ động và linh hoạt hơn bao giờ hết.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại họp báo

Theo GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc ngăn chặn các hành vi gian lận bằng thiết bị công nghệ cao là một trong những ưu tiên hàng đầu của kỳ thi năm nay.

Nhờ các giải pháp công nghệ cao, kết hợp sự vào cuộc của cả hệ thống giám sát – thanh tra, đến thời điểm kết thúc kỳ thi, chỉ có 41 thí sinh vi phạm quy chế (chủ yếu sử dụng điện thoại hoặc tài liệu trong phòng thi) và không có trường hợp cán bộ nào vi phạm.

Từ giai đoạn chuẩn bị, Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để tổ chức tập huấn, hướng dẫn giám thị cách phát hiện các thủ đoạn mới của thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao, tích hợp AI nhằm gian lận. Hệ thống giám sát, bảo quản vật dụng cá nhân được bố trí cách phòng thi tối thiểu 25m theo đúng quy định, đảm bảo cách ly hoàn toàn các thiết bị điện tử khỏi khu vực làm bài.

“Chưa phát hiện bất kỳ hiện tượng gian lận có tổ chức nào. Công tác coi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, thân thiện”, ông Huỳnh Văn Chương nhấn mạnh.

Thông tin thêm về nghi vấn lộ đề thi, Thiếu tướng Trần Đình Chung cho biết, Bộ Công an đã tiến hành công tác truy xét, xác minh. Cho đến nay đã xác định được 3 đối tượng sử dụng ứng dụng AI ở 2 hội đồng thi. Các thí sinh này đã dùng điện thoại để chụp một phần của đề thi, chuyển qua ứng dụng AI để giải. Ở Hội đồng thi tỉnh Lâm Đồng, có 1 thí sinh đã sử dụng thiết bị công nghệ cao gửi đề thi để nhờ người giải hộ. Các thí sinh này đã thừa nhận hành vi của mình. Thiếu tướng Trần Đình Chung cho biết, đây là những sự việc có tính chất, quy mô nhỏ của một nhóm nhỏ, không ảnh hưởng lớn đến an ninh, an toàn của kỳ thi.

Thiếu tướng Trần Đình Chung cũng cho biết, thời gian tới, việc ứng dụng AI để gian lận thi cử sẽ có nhiều mức độ tinh vi hơn. Điều này đòi hỏi cơ quan Công an phải thực hiện giải pháp đồng bộ, phải ứng dụng công nghệ cao hơn để đấu tranh ngăn ngừa. Đồng thời, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục để học sinh, phụ huynh tránh việc này.

Đảm bảo công tác chấm thi diễn ra đúng tiến độ, nghiêm túc công bằng

Năm nay, kỳ thi ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký dự thi lên tới 1.165.289 em, tăng gần 100.000 thí sinh so với năm trước. Tất cả học sinh lớp 12 đều đăng ký dự thi hoàn toàn trực tuyến, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ trong chuyển đổi số giáo dục.

Đặc biệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng đồng thời hai bộ đề thi một cho chương trình 2006 và một cho chương trình 2018 đảm bảo công bằng cho từng nhóm đối tượng thí sinh. Công tác in sao, vận chuyển, bảo mật đề thi được triển khai chặt chẽ với sự hỗ trợ từ Ban Cơ yếu Chính phủ.

Theo GS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, đề thi năm nay có cấu trúc và định dạng hoàn toàn khác biệt so với các năm trước, đặc biệt ở những môn không phải ngoại ngữ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, việc thử nghiệm diện rộng đề thi trên cả ba miền đã được tiến hành từ năm 2024 để hiệu chỉnh độ khó, đảm bảo đề không gây “sốc” với học sinh. Đề tham khảo công bố từ tháng 2/2024 giúp giáo viên, học sinh làm quen sớm với cấu trúc và dạng thức bài thi mới.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Trước một số phản ánh từ xã hội về độ khó của môn Toán và Tiếng Anh, ông Hà khẳng định: “Quan điểm chỉ đạo là không thay đổi đột ngột mức độ khó. Các đề thi đều dựa trên dữ liệu thực nghiệm từ thí sinh ba miền, đồng thời bám sát đề tham khảo đã công bố. Tuy nhiên, Bộ vẫn sẽ xem xét kỹ sau khi có kết quả chấm thi.

Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường giám sát, thanh tra quá trình chấm thi tự luận và trắc nghiệm, đối sánh dữ liệu, tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất vào ngày 18/7, đảm bảo chính xác, minh bạch và đúng quy chế.

Đối với các địa phương thuộc diện sắp xếp hành chính theo Nghị quyết 202, Bộ yêu cầu thực hiện nghiêm công văn 2999/BGDĐT-QLCL để đảm bảo tính ổn định trong dữ liệu và quản lý kỳ thi.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cũng cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi trạng thái, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ tăng cường công tác thanh kiểm, tra để đảm bảo công tác chấm thi diễn ra đúng tiến độ, nghiêm túc, khách quan, công bằng. Về lộ trình thi những năm tiếp theo, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm sau vẫn tiếp tục ổn định, thay đổi, điều chỉnh nếu có chủ yếu nhằm giải quyết thêm các vấn đề mà năm nay còn tồn tại./.