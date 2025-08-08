(TBTCO) - Người dân và du khách có thể truy cập website: https://a80.hanoi.gov.vn; tải ứng dụng “A80 - Tự hào Việt Nam” trên App Store hoặc Google Play để bắt đầu hành trình kết nối, đồng hành và tự hào cùng những mốc son vẻ vang của dân tộc.

Ngày 8/8, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức lễ ra mắt website chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Mai Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhấn mạnh, năm 2025 - một mốc son lịch sử - ghi dấu 80 năm kể từ mùa thu vĩ đại năm 1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc ta - kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ quyền thiêng liêng.

Trong dòng chảy hào hùng ấy, Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước - không chỉ là nơi chứng kiến những thời khắc lịch sử trọng đại, mà còn là nơi hội tụ và lan tỏa các giá trị văn hóa, truyền thống yêu nước. Với trọng trách là đầu mối tổ chức các hoạt động kỷ niệm quan trọng, Hà Nội đang ngày đêm chuẩn bị một cách nghiêm túc, chu đáo và sáng tạo cho chuỗi sự kiện lớn của dân tộc.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Với sứ mệnh được giao, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội đã triển khai xây dựng một hệ sinh thái số mang tên "A80 - Tự hào Việt Nam". Đây không chỉ là một cổng thông tin điện tử đơn thuần, mà là một "trợ lý thông minh", một "người bạn đồng hành" cùng người dân và du khách trong hành trình tìm hiểu, trải nghiệm và sống trọn từng khoảnh khắc của các hoạt động kỷ niệm trên địa bàn Thủ đô.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng cho biết, từ dấu ấn lịch sử năm 1945 đến bước chuyển mình thời đại số, Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm chính trị - văn hóa - sáng tạo của cả nước, một thành phố ngàn năm văn hiến, vì hòa bình và thịnh vượng.

A80 chính là nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối chính quyền với nhân dân, kết nối dân tộc với bạn bè năm châu, tạo nên một bản hòa ca rực rỡ mang tên Việt Nam.

Các đại biểu ấn nút ra mắt website.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của A80 là khả năng tích hợp công nghệ phục vụ thực tiễn đời sống. Chatbot AI được lập trình như một trợ lý ảo thân thiện, sẵn sàng tư vấn sự kiện phù hợp, chỉ dẫn lộ trình, nhắc lịch tham dự.

Bản đồ số tương tác cung cấp thông tin chi tiết về địa điểm tổ chức sự kiện, các điểm chiếu trực tiếp, điểm tiếp nước, nhà vệ sinh, trạm y tế, khu vực nghỉ ngơi và ăn uống...

Hệ thống điều hướng thông minh còn giúp người dân tránh các tuyến đường ùn tắc, cập nhật kịp thời tình hình giao thông. Đây là một bước tiến rõ nét trong việc ứng dụng chuyển đổi số vào công tác tổ chức sự kiện, nâng cao trải nghiệm cho người dân và du khách.

Không dừng ở chức năng quản lý sự kiện, A80 còn được kỳ vọng trở thành “mạng xã hội lễ hội”, nơi mỗi người dân có thể thể hiện tình yêu đất nước bằng cách tạo và chia sẻ thiệp, avatar cờ đỏ sao vàng; đăng tải hình ảnh, video sự kiện từ địa phương mình tham gia; theo dõi, tương tác, gửi cảm xúc tại chuyên mục “80 đẹp lắm”.