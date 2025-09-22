VietinBank ra mắt 99 gói thuê bao L/C ưu đãi dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

(TBTCO) - Với giá chỉ từ 10 triệu đồng, 99 gói thuê bao L/C của VietinBank mang lại chính sách phí ưu việt cho các doanh nghiệp sử dụng sản phẩm L/C nhập khẩu tại VietinBank.

Nhằm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong hoạt động thương mại quốc tế, VietinBank triển khai chương trình L/C SmartFee gồm 99 gói thuê bao L/C với mức giá ưu đãi chỉ từ 10 triệu đồng/gói, tổng doanh số bảo lãnh lên đến 950 tỷ đồng. Chương trình được áp dụng từ nay đến hết ngày 31/12/2026.

Với LC SmartFee, doanh nghiệp xuất nhập khẩu sẽ được hưởng hàng loạt ưu đãi vượt trội, bao gồm: Tiết kiệm chi phí nhờ mức phí bảo lãnh cạnh tranh, phù hợp với nhu cầu thực tế; Hỗ trợ nguồn vốn linh hoạt thông qua chính sách lãi suất vay ưu đãi; Tối ưu hiệu quả thương mại quốc tế khi sử dụng gói thuê bao phát hành L/C của VietinBank - ngân hàng thương mại hàng đầu, có mạng lưới rộng khắp và uy tín cao trên thị trường tài chính trong và ngoài nước.

Đặc biệt, VietinBank không giới hạn số lần phát hành L/C trong hạn mức của gói thuê bao và miễn 100% phí phát hành L/C cho khách hàng trong toàn bộ vòng đời thuê bao L/C. Để hỗ trợ doanh nghiệp chủ động trong hoạt động thương mại, các gói thuê bao đều có thời hạn linh hoạt, tối đa lên đến 12 tháng.

Chương trình L/C SmartFee được VietinBank thiết kế với mục tiêu giúp doanh nghiệp xuất nhập khẩu tiếp cận dịch vụ phát hành L/C một cách dễ dàng, tối ưu chi phí và hiệu quả. Đây không chỉ là giải pháp tài chính mà còn là cam kết đồng hành của VietinBank trong việc thúc đẩy hoạt động thương mại quốc tế, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam.

Thông qua 99 gói thuê bao LC SmartFee, VietinBank kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích thiết thực, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, gia tăng sức cạnh tranh và mở rộng hoạt động trên thị trường toàn cầu.

Bên cạnh 99 gói thuê bao trong L/C SmartFee, VietinBank cũng đang triển khai đa dạng các chương trình ưu đãi dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu như: Chương trình Ngày vàng Thanh toán quốc tế miễn đến 100% phí chuyển tiền ngoại tệ đi và đến trong các ngày kép và ngày 15 hàng tháng; sản phẩm chuyển tiền ngoại tệ nhanh, tinh gọn thủ tục, quy trình để doanh nghiệp giao dịch nhanh chóng, tăng tốc giao thương.