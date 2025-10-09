TP. Hồ Chí Minh: Tiên phong chuyển đổi số với nền tảng quản lý chính quyền

(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh triển khai thử nghiệm Nền tảng quản lý Chính quyền số giai đoạn 1, tích hợp nhiều tiện ích hỗ trợ công việc, giúp cán bộ, công chức làm việc hiệu quả hơn. Nền tảng này là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số, hướng tới chính quyền minh bạch, chuyên nghiệp.

TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh chuyển đổi số với việc triển khai thử nghiệm Nền tảng quản lý Chính quyền số giai đoạn 1, hướng đến nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ cán bộ, công chức, viên chức. Nền tảng này được xây dựng để giải quyết khó khăn từ việc sử dụng nhiều hệ thống phần mềm riêng lẻ, giúp chuẩn hóa quy trình, thống nhất truy cập và tạo môi trường làm việc minh bạch, chuyên nghiệp.

TP. Hồ Chí Minh triển khai thử nghiệm Nền tảng quản lý Chính quyền số giai đoạn 1

Theo ông Dương Hồng Thắng, Chánh Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh, trong bối cảnh vừa sáp nhập, số lượng cán bộ, công chức, viên chức của TP. Hồ Chí Minh tăng lên gần 50.000 người, mỗi đơn vị có nhiều hệ thống phần mềm riêng lẻ và tài khoản đăng nhập khác nhau, gây khó khăn cho cán bộ, công chức, khó khăn trong quản lý và truy cập thông tin. Nền tảng mới cho phép cán bộ, công chức truy cập nhanh các quy trình, tài liệu và công cụ làm việc trên một hệ thống tập trung, giảm thiểu thủ tục giấy tờ và nâng cao hiệu suất.

Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh, cho biết nền tảng tích hợp nhiều chức năng thiết thực. Chức năng nhắc việc hỗ trợ xử lý văn bản chờ duyệt, bút phê, nhiệm vụ từ UBND Thành phố hoặc cấp trên. Chức năng “Giao việc ngay” cho phép lãnh đạo giao nhiệm vụ trực tiếp đến 16 sở, ban, ngành và 168 phường, xã, đặc khu. Ngoài ra, chức năng “Giao tiếp nội bộ” hỗ trợ gửi thông tin, tài liệu, đôn đốc công việc và tự động tạo nhóm xử lý vụ việc. Nền tảng cũng cung cấp danh bạ cán bộ toàn thành phố, thông báo nhanh các công việc quan trọng, giúp tăng tính kết nối và hiệu quả làm việc.

Dự kiến, giai đoạn 2 của nền tảng sẽ được triển khai vào quý I/2026, bổ sung thêm nhiều tiện ích, với phiên bản trên web và thiết bị di động (iOS, Android), đáp ứng nhu cầu làm việc linh hoạt. Trung tâm Chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh cũng tiếp tục lắng nghe góp ý để hoàn thiện hệ thống.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, nền tảng quản lý Chính quyền số là bước cụ thể hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, thể hiện quyết tâm xây dựng chính quyền số của TP. Hồ Chí Minh. Ông Cường kỳ vọng nền tảng sẽ thay đổi phương thức làm việc, chuẩn hóa quy trình, giảm giấy tờ, tạo môi trường làm việc năng động và minh bạch hơn.

Để đảm bảo hiệu quả, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ban, ngành, phường, xã, đặc khu phổ biến, tập huấn sử dụng nền tảng, đặc biệt cho đội ngũ quản lý cấp phòng. Văn phòng UBND Thành phố được giao xác định thời gian thử nghiệm, vận hành chính thức và ban hành quy chế sử dụng để đảm bảo thống nhất. Các đơn vị cũng cần phối hợp chặt chẽ, cung cấp phản hồi để hoàn thiện hệ thống.

Với nền tảng này, TP. Hồ Chí Minh không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý hành chính mà còn khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, góp phần xây dựng chính quyền phục vụ người dân tốt hơn, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững./.