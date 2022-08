Các cục dự trữ phía Bắc chủ động ứng phó với mưa bão

Bão số 3 không ảnh hưởng cơ sở vật chất, kho tàng dự trữ Thông tin nhanh từ 12 cục dự trữ nhà nước khu vực phía Bắc, bão số 3 không ảnh hưởng cơ sở vật chất, kho tàng. Các mặt hàng vật tư, lương thực dự trữ quốc gia được đảm bảo an toàn. Chiều 26/8, phóng viên TBTCVN đã liên hệ với lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc để cập nhật tình hình. Đơn vị cho biết, mặc dù mưa bão gây ngập lụt rất nhiều điểm trên địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, nhưng các điểm kho của đơn vị đều an toàn, không bị ảnh hưởng đáng kể nào do mưa bão.