Các đơn vị PV GAS triển khai nhiều hoạt động đảm bảo an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy

(TBTCO) - Hưởng ứng Ngày toàn dân Phòng cháy chữa cháy (PCCC); đồng thời với ý thức luôn đặt công tác an ninh, an toàn, PCCC lên hàng đầu trong các nhiệm vụ SXKD, trong tháng 10 các hoạt động tuyên truyền, tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn, PCCC được các đơn vị thành viên PV GAS triển khai rộng khắp.

XNVT: Thực tập phương án chữa cháy và tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn tuyến ống khí thấp áp

Ngày 03/10/2022, Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Vũng Tàu (XNVT) đã tổ chức buổi thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và ứng phó sự cố rò rỉ khí, tràn đổ hóa chất năm 2022 tại Trạm phân phối khí Gò Dầu và Trạm đo đếm khí khách hàng Gas South.

Tham gia buổi thực tập có đại diện Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đại diện Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đại diện Ban quản lý KCN Mỹ Xuân A, cùng đội chữa cháy cơ sở Công ty Cổ phần Kinh doanh khí Miền Nam, các chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các cán bộ công nhân viên XNVT.

Các đại biểu tham gia buổi thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và ứng phó sự cố rò rỉ khí, tràn đổ hóa chất năm 2022.

Buổi thực tập đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thông qua buổi thực tập, đội PCCC cơ sở có dịp nâng cao kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp. Đây cũng là cơ hội để XNVT đánh giá công tác phối hợp ứng cứu giữa XNVT với các đơn vị để có cơ sở cải tiến cho công tác PCCC tại đơn vị trong thời gian tới, đồng thời kết hợp tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân PCCC và CNCH”. Tiếp đó, ngày 08/10/2022, XNVT đã tổ chức chương trình tuyên truyền an ninh, an toàn tuyến trên hành lang an toàn tuyến ống khí thấp áp năm 2022.

Nội dung chính của buổi tuyên truyền là cập nhật thông tin và những quy định về công tác bảo vệ an ninh, an toàn hệ thống dẫn khí; đồng thời báo cáo tổng kết công tác an ninh, an toàn hành lang tuyến ống dẫn khí năm 2022, cũng như nâng cao hơn nữa công tác phối hợp bảo đảm an toàn tuyến ống dẫn khí đến các hộ dân, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn các xã có tuyến ống dẫn khí đi qua.

Buổi thực tập diễn ra tốt đẹp tại Trạm phân phối khí Gò Dầu và Trạm đo đếm khí khách hàng Gas South.

Để buổi tuyên truyền thêm sinh động và các thông tin được truyền đạt đến với bà con và các em học sinh một cách một cách đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ hơn, XNVT đã tổ chức tuyên truyền thông qua chương trình game show “Tìm hiểu an ninh, an toàn hành lang an toàn hành lang tuyến ống Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (KTA) năm 2022”.

Buổi tuyên truyền đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại diện lãnh đạo XNVT đã gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy, UBND phường Mỹ Xuân cũng như các cơ quan đoàn thể trên địa bàn phường đã nhiệt tình phối hợp, hỗ trợ XNVT trong việc đảm bảo an toàn trong SXKD đồng thời tiếp thu những ý kiến phản ánh của các hộ dân. XNVT sẽ tiếp tục duy trì công tác tuyên truyền hàng năm và tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn cho tuyến ống dẫn khí thấp áp và các hộ dân xung quanh.

KĐN hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC: “PCCC – Hiểu sao cho đúng”

Được sự đồng ý của Đảng ủy Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ (KĐN), đồng thời hưởng ứng Ngày toàn dân Phòng cháy chữa cháy (04/10) hằng năm, ngày 05/10/2022 tại TP Vũng Tàu, Chi bộ Kỹ thuật – An toàn phối hợp với Chi đoàn Văn phòng KĐN đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) “PCCC – Hiểu sao cho đúng”.

Buổi sinh hoạt chuyên đề đã điểm lại các vụ cháy điển hình trong 09 tháng đầu năm 2022; đồng thời ôn lại những kiến thức về sự cháy, nồng độ khói, khí độc, thời gian bùng phát đám cháy, từ đó điểm lại những việc cần làm khi gặp phải đám cháy cũng như những công việc cần thực hiển để đảm bảo “Phòng cháy hơn chữa cháy”.

Buổi sinh hoạt đã thu hút cán bộ, nhân viên của cả 3 phòng Kỹ thuật – Sản xuất, An toàn môi trường và Kế hoạch đầu tư cũng như toàn thể đoàn viên thanh niên Chi đoàn Văn phòng, Đoàn cơ sở KĐN tham gia. Qua đó cán bộ, nhân viên và đoàn viên thanh niên đã ôn lại và có thêm những kiến thức thực tế, bổ ích trong việc PCCC tại gia đình, nơi làm việc, những tụ điểm giải trí cũng như tự bảo vệ bản thân, gia đình, đồng nghiệp và những người xung quanh.

tổ chức tuyên truyền thông qua chương trình game show “Tìm hiểu an ninh, an toàn hành lang an toàn hành lang tuyến ống KTA năm 2022”

KCM tổ chức tuyên truyền đảm bảo an toàn tuyến ống biển năm 2022

Đường ống dẫn khí PM3 - Cà Mau phần trên biển với chiều dài 298 km, mỗi năm đường ống vận chuyển hơn 2 tỷ Sm3 khí tự nhiên để cung cấp cho 02 Nhà máy Điện Cà Mau (công suất 1.500 MW), Nhà máy Đạm Cà Mau (công suất 800.000 tấn Ure/năm) và Nhà máy xử lý Khí Cà Mau (công suất 600 tấn LPG/ngày, 35 tấn Condensate/ngày).

Đường ống dẫn khí PM3-Cà Mau là công trình quan trọng ảnh hưởng đến an ninh năng lượng và an ninh lương thực quốc gia. Do đó công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho công trình khí luôn là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu được Ban Lãnh đạo Công ty Khí Cà Mau(KCM) quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt trong các năm qua.

Định kỳ hàng năm, Công ty KCM phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Chi cục Thủy sản các tỉnh miền Tây Nam Bộ tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại các Đồn biên phòng trọng điểm, nơi tập trung nhiều phương tiện đánh bắt xa bờ để các thuyền trưởng/máy trưởng biết được tọa độ của đường ống dẫn khí trên biển, các quy định của pháp luật về hành lang an toàn đường ống dẫn khí trên biển (trong phạm vi 2 hải lý về mỗi phía tính từ tâm đường ống các tàu thuyền không được thả neo). Cán bộ sẽ trực tiếp cài đặt tọa độ đường ống dẫn khí PM3-Cà Mau lên máy định vị trên tàu của ngư dân và dán Sơ đồ tọa độ các đường ống dẫn khí của PV GAS lên cabin tàu để thuyền trưởng/máy trưởng dễ dàng nhận biết, qua đó góp phần đảm bảo cho hệ thống đường ống được hoạt động an toàn liên tục và ổn định.

Vừa qua, KCM đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đến các địa bàn Biên phòng đồn Tây Yên, Lình Huỳnh và Hà Tiên để tổ chức tuyên truyền về bảo đảm an ninh, an toàn công trình ống dẫn khí PM3 Cà Mau trên biển.

Từ đầu năm 2022 đến nay, KCM đã tổ chức tuyên truyền cho hơn 700 thuyền trưởng, cài đặt tọa độ đường ống dẫn khí lên máy định vị trên tàu của ngư dân được hơn 4.000 tàu.