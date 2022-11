Central Retail áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi “khủng” dịp cuối năm

(TBTCO) - Hưởng ứng chương trình tháng khuyến mãi "Shopping Season" của Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh và chương trình “Hà Nội đêm không ngủ” của Sở Công thương TP. Hà Nội, các hệ thống bán lẻ thuộc tập đoàn Central Retail sẽ áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi “khủng”, góp phần kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm.

Tại hệ thống đại siêu thị Big C/GO!, từ ngày 25/11/2022 đến 02h00 sáng ngày 28/11/2022 (3 ngày) sẽ diễn ra chương trình khuyến mại Black Friday với rất nhiều ưu đãi đặc biệt: tẻ chưa từng có - rẻ xuyên đêm.

Cụ thể, ngành hàng thực phẩm tươi sống ưu đãi theo khung giờ vào ngày 25/11/2022 giảm 35% cho khung giờ từ lúc mở cửa đến 22h00 và giảm sốc tới 50% cho khung giờ từ 22h00 đến 2h00.

Đi kèm là ưu đãi khuyến mãi đặc biệt áp dụng xuyên suốt trong 2 ngày 26/11/2022 đến 27/11/2022; ngành hàng tiêu dùng nhanh ưu đãi lên đến 35%; ngành hàng phi thực phẩm ưu đãi lên đến 60%. Kênh Digital của GO!/ Big C cũng hưởng ứng chương trình Black Friday với mini game và giải thưởng hấp dẫn. Đặc biệt, ưu đãi lên đến 50% cho khách hàng mua sắm qua App GO! & Big C.

Người tiêu dùng có cơ hội mua sắm rẻ xuyên đêm tại Big C Thăng Long

Tại hệ thống điện máy Nguyễn Kim, một thành viên của Central Retail tung ra chương trình “Big Bang rẻ chấn động” với chiết khấu lên đến 50% cho hàng nghìn sản công nghệ, điện lạnh, điện tử… Theo đó, chương trình diễn ra từ 25/11 đến hết ngày 15/12/2022, áp dụng giảm giá sản phẩm gia dụng đến 70%, nhóm sản phẩm điện lạnh giảm 50%, tivi giảm 48% cùng nhiều mặt hàng điện tử giảm 50%...

Cụ thể, trong thời gian diễn ra Big Bang, người tiêu dùng có thể lựa chọn được nồi cơm điện tử Supor 1,8 lít giảm 72% chỉ còn 649.000 đồng, hoặc bàn ủi hơi nước Philips còn 1,59 triệu đồng đồng sau khi đã giảm giá 38%.

Với nhóm hàng điện lạnh, Nguyễn Kim có ưu đãi giảm 54% cho máy giặt Samsung Inverter 10kg, chỉ còn 8,9 triệu đồng hay Smart Tivi LG 4K 65 inch giảm 31% chỉ còn 15,39 triệu đồng. Ở nhóm điện tử, khách hàng có cơ hội lên đời tivi mới với Smart Tivi Samsung 55 inch giảm đến 48% chỉ còn 13,89 triệu đồng.