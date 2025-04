Chi cục Thuế Khu vực XIX thu ngân sách 3 tháng đầu năm đạt 10.689 tỷ đồng

(TBTCO) - Chi Cục thuế Khu vực XIX sau sáp nhập gồm các tỉnh Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, lũy kế thu ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm 2025 đạt 10.689 tỷ đồng, bằng 30,55% dự toán, bằng 103,8% so với cùng kỳ.

Ảnh: Minh họa.

Cung cấp thông tin cho phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, lãnh đạo Chi cục Thuế Khu vực XIX cho biết, lũy kế thu ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm 2025 đạt 10.689 tỷ đồng, bằng 30,55% dự toán, bằng 103,8% cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại, thu từ xổ số kiến thiết và chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước (thu thuế, phí nội địa) đạt 6.591,1 tỷ đồng, bằng 29,28% dự toán, bằng 101,93% cùng kỳ. 10/16 khoản thu, sắc thuế đạt, vượt so tiến độ thực hiện dự toán; 7/16 khoản thu có tăng trưởng so cùng kỳ. Tất cả các địa bàn đều đạt, vượt tiến độ thực hiện dự toán, trong đó có 3/4 địa bàn có tăng trưởng so cùng kỳ.

Địa bàn tỉnh An Giang: Thu ngân sách nhà nước quý I/2025 là 2.581,6 tỷ đồng, đạt 35,8% dự toán, bằng 92,3% so với cùng kỳ. Trừ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, lợi nhuận và cổ tức, tổng thu 1.336,8 tỷ đồng, đạt 29,71% dự toán và bằng 72,32% so với cùng kỳ. Có 6/6 đơn vị đạt và vượt tiến độ dự toán, 2/6 đơn vị có tăng trưởng so cùng kỳ.

Địa bàn tỉnh Đồng Tháp: Thu ngân sách nhà nước quý I là 2.575,6 tỷ đồng, đạt 26,8% dự toán bằng 112% so với cùng kỳ. Trừ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, lợi nhuận và cổ tức, tổng thu 1.655,3 tỷ đồng, đạt 28,39% dự toán và bằng 111,39% so với cùng kỳ. Có 3/6 đơn vị đạt và vượt tiến độ dự toán, 4/6 đơn vị có tăng trưởng so cùng kỳ.

Địa bàn TP. Cần Thơ: Thu ngân sách nhà nước quý I/2025 là 3.805 tỷ đồng, đạt 31,5% dự toán bằng 119% so với cùng kỳ. Trừ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, lợi nhuận và cổ tức, tổng thu 2.806 tỷ đồng, đạt 33% dự toán và bằng 118,44% so với cùng kỳ. Có 6/6 đơn vị đạt và vượt tiến độ dự toán, 4/6 đơn vị có tăng trưởng so cùng kỳ.

Địa bàn tỉnh Hậu Giang: Thu ngân sách nhà nước quý I/2025 là 1.726,8 tỷ đồng, đạt 28,2% dự toán bằng 101,7% so với cùng kỳ. Trừ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, lợi nhuận và cổ tức, tổng thu 745 tỷ đồng, đạt 20,23% dự toán và bằng 97,7% so với cùng kỳ. Có 4/5 đơn vị đạt và vượt tiến độ dự toán, 4/5 đơn vị có tăng trưởng so cùng kỳ.

Trước đó, theo quyết định được Cục Thuế công bố, kể từ ngày 1/3/2025, ông Phan Tiến Lân (trước đó là Cục trưởng Cục Thuế TP. Cần Thơ) đảm nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thuế Khu vực XIX.