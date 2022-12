Chỉ số giá bán buôn ở Nhật Bản tăng cao kỷ lục

(TBTCO) - Ngày 12/12, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) thông báo, trong tháng 11/2022, chỉ số giá bán buôn (WPI) của nước này một lần nữa tăng cao kỷ lục, chủ yếu do giá năng lượng tăng cao và đồng Yên suy yếu.

Khách hàng mua sắm tại một siêu thị ở Tokyo, Nhật Bản (Ảnh: T.L)

Cụ thể, WPI của Nhật Bản trong tháng 11 ở mức 118,5, mức cao nhất kể từ khi BOJ bắt đầu tính toán chỉ số này vào năm 1960. Giá bán buôn – giá cả hàng hóa giao dịch giữa các công ty - tăng tới 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ 21 liên tiếp chỉ số này của Nhật Bản tăng, nhưng là tháng thứ 11 liên tiếp tăng ở mức trên 9%.

Nguyên nhân chủ yếu khiến WPI tăng là do đồng Yên suy yếu so với nhiều đồng tiền chủ chốt khác làm tăng chi phí nhập khẩu nhiều mặt hàng, từ năng lượng, nguyên liệu thô cho tới các mặt hàng thực phẩm. Giá hàng hóa nhập khẩu tăng tới 28,2% so với một năm trước đó, trong khi giá hàng hóa xuất khẩu chỉ tăng 15,1%. Điều này khiến nhiều công ty tăng giá bán lẻ, theo đó chuyển gánh nặng chi phí sang người tiêu dùng, từ đó khiến cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cơ bản tăng cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của BOJ trong những tháng gần đây.

Trong số các mặt hàng tăng giá mạnh, giá bán buôn điện, khí đốt và nước tăng tới 49,7%, cao hơn nhiều so với mức tăng 44,1% trong tháng trước đó. Giá sắt thép cũng tăng 20,9%, trong khi giá lương thực tăng 7,2%./.