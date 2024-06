(TBTCO) - Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá vàng trong nước tháng 6 giảm 2,64% so với tháng trước, tăng 29,51% so với cùng kỳ năm trước, bình quân 6 tháng đầu năm 2024 tăng 24,02%.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 6/2024 giảm 2,64% so với tháng trước. Ảnh tư liệu

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, giá vàng trong nước thời gian qua diễn biến cùng chiều với giá vàng thế giới.

"Vào ngày 7/6/2024, Ngân hàng Trung ương của Trung Quốc (PBoC) đã công bố tạm dừng hoạt động mua vàng trong tháng 5/2024, chấm dứt 18 tháng liên tiếp mua vào kể từ tháng 10/2022 cùng với nhu cầu chốt lời của nhà đầu tư trên thị trường là những nguyên nhân chính dẫn đến giá vàng trên thế giới giảm nhẹ trong tháng qua" - lãnh đạo Tổng cục Thống kê cho biết.

Tính đến ngày 24/6/2024, bình quân giá vàng thế giới ở mức 2.348,27 USD/ounce, giảm 0,18% so với tháng 5/2024.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 6/2024 giảm 2,64% so với tháng trước; tăng 18,26% so với tháng 12/2023; tăng 29,51% so với cùng kỳ năm trước; bình quân sáu tháng đầu năm 2024 tăng 24,02%.

Trước đó, nhằm mục tiêu bình ổn thị trường vàng trong nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thực hiện bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại Nhà nước gồm BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank để các đơn vị này bán vàng trực tiếp tới người dân từ ngày 3/6.

Sau hàng loạt các biện pháp của Ngân hàng Nhà nước, giá vàng miếng SJC đã thu hẹp chênh lệch với giá vàng thế giới, đồng thời giá vàng miếng SJC cũng được giữ ổn định trong nửa cuối tháng 6.

Trong nước, giá USD bình quân trên thị trường tự do quanh mức 25.455 VND/USD. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 6/2024 giảm 0,04% so với tháng trước; tăng 4,17% so với tháng 12/2023; tăng 7,66% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 6 tháng đầu năm 2024 tăng 5,64%.