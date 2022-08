Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Cục An ninh Kinh tế của Bộ Công an

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Cục An ninh Kinh tế nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.