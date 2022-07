(TBTCO) - Chiều 19/7, trong chương trình công tác tại Hải Phòng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm nhà máy sản xuất sản phẩm may mặc và mô hình thiết chế công đoàn của Công ty TNHH Thương mại Sao Mai, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm các phân xưởng sản xuất tại Công ty TNHH Thương mại Sao Mai.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, trò chuyện với công nhân Công ty Sao Mai đang tham gia nhiều công đoạn sản xuất tại nhà máy may như cắt, may, thêu… Tiếp đó, Chủ tịch nước thăm nhà trẻ đang trông giữ, chăm sóc 200 con em của công nhân Công ty. Chủ tịch nước đánh giá cao Công ty đã chăm lo cho công nhân lao động để yên tâm sản xuất.

Thành lập từ năm 2005, Công ty TNHH Thương mại Sao Mai hiện có 5 nhà máy tại Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định và hơn 20 nhà máy mà Công ty tham gia cổ phần, liên doanh, liên kết trên cả nước. Với 12 triệu sản phẩm mỗi năm, tiêu thụ cả trong nước và xuất khẩu sang Mỹ, Nhật Bản, Canada, năm ngoái, doanh thu của Công ty đạt trên 500 tỉ đồng. Công ty đang tạo việc làm cho trên 1.000 lao động trên địa bàn Hải Phòng và trên 5.000 công ăn việc tại các đơn vị liên doanh liên kết. Thu nhập bình quân của công nhân tại Công ty Sao Mai là 11,5 triệu đồng/tháng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Công ty TNHH Thương mại Sao Mai.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng và đánh giá cao Công ty Sao Mai đã hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, không chỉ gia công mà tự thiết kế và liên kết với các đơn vị sản xuất nguyên liệu trong nước để có nguyên liệu ổn định, chi phí thấp, nâng cao giá trị gia tăng và lợi nhuận. Chủ tịch nước biểu dương lãnh đạo Công ty quan tâm đến việc hình thành Chi bộ Đảng với nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp vào sự phát triển nhà máy. Đặc biệt, Công ty đã giải quyết nhiều việc làm, thu nhập cao hơn mức bình quân chung của Hải Phòng, đồng thời xây dựng được hệ thống nhà trẻ cho con em công nhân, hỗ trợ con em được học tập, tạo môi trường làm việc an toàn. Những thành tích này giúp doanh nghiệp được bình chọn là đơn vị xuất khẩu hàng đầu của ngành công thương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm nhà máy sản xuất sản phẩm may mặc và mô hình thiết chế công đoàn của Công ty TNHH Thương mại Sao Mai, huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn thời gian tới, Công ty Sao Mai ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến nhất trong ngành dệt may để phát triển xanh, bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; tiếp tục liên kết sản xuất với các doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu trong nước, mở rộng thị trường và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp cho ngành dệt may nước ta và sự phát triển của Thành phố Hải Phòng. Cùng với đó, Công ty cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến an toàn lao động, nhất là an toàn cháy nổ trong mùa nắng nóng; tiếp tục nâng cao thu nhập và chăm lo đời sống công nhân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm tặng quà công nhân Công ty TNHH Thương mại Sao Mai.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi ân cần tới gần 5 triệu lao động ngành dệt may, da giày, túi xách trên cả nước và đề nghị các doanh nghiệp trong ngành tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống công nhân lao động.

Tiếp đó, trong chiều 19/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới thăm Trung tướng Nguyễn Văn Lân, nguyên Tư lệnh Quân khu 3 ở phường Đằng Hải, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng. Chủ tịch nước cũng đã thăm, tặng quà cán bộ lão thành Nguyễn Văn Huấn, 82 tuổi, 55 năm tuổi Đảng, ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng.