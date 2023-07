Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại tỉnh Quảng Trị

(TBTCO) - Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), chiều 16/7, tại tỉnh Quảng Trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9, Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và thả bè hoa tại Bến thả hoa bên bờ sông Thạch Hãn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đã tới dâng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn ở thôn Hậu Kiên, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong; tới thăm 2 gia đình chính sách trên địa bàn huyện Triệu Phong và thị xã Quảng Trị.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Công an cùng tỉnh Quảng Trị.

* Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn. Đây là là nơi an nghỉ của hơn 10 nghìn liệt sỹ trong cả nước, chủ yếu là các liệt sỹ thuộc Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn, hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phần lớn là con em của các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Lâm Hiển

Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9, nơi yên nghỉ vĩnh hằng của hơn 10.800 anh hùng liệt sỹ. Những người đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và ở đất nước bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giành độc lập dân tộc cũng như hy sinh trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao công tác đền ơn đáp nghĩa của tỉnh Quảng Trị. Quảng Trị vì cả nước, không quản ngày đêm chăm sóc nơi yên nghỉ của hàng vạn anh hùng liệt sỹ thêm trang nghiêm, ấm áp.

Quảng Trị là địa phương duy nhất trong cả nước có 2 nghĩa trang liệt sỹ quốc gia và 70 nghĩa trang liệt sỹ ở khắp nơi trong tỉnh. Thời gian qua, các sở, ban, ngành trong tỉnh đã tự nguyện nhận phần mộ liệt sỹ của các địa phương trong cả nước ở các nghĩa trang trên địa bàn để chăm sóc, hương khói vào các ngày lễ, Tết, góp phần làm cho thân nhân liệt sĩ thêm yên lòng.

* Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng, liệt sỹ tại Thành cổ Quảng Trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch 81 ngày - đêm (28/6 - 16/9/1972) chiến đấu và bảo vệ thị xã Quảng Trị cũng như Thành cổ. Sự hy sinh của các chiến sĩ là biểu tượng cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam; nguồn động viên, cổ vũ đồng chí, đồng bào tiến lên giành thắng lợi cuối cùng vào mùa Xuân 1975, đưa đất nước đi đến thống nhất, hòa bình và độc lập.

Trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm khốc liệt ấy, hàng ngàn chiến sĩ giải phóng quân trên khắp cả nước và đồng bào Quảng Trị đã chiến đấu anh dũng, hy sinh, vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất này. Máu của các anh đã hòa vào lòng đất, vào dòng sông Thạch Hãn cho non sông đất nước có ngày độc lập, nhân dân được tự do hạnh phúc.

* Tại Bến thả hoa bên bờ sông Thạch Hãn, Chủ tịch Quốc hội đã thả bè hoa đăng mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ" trên dòng sông Thạch Hãn, bày tỏ sự tri ân đến những tấm gương đã anh dũng chiến đấu, hi sinh trên dòng sông Thạch Hãn và mảnh đất thị xã Quảng Trị vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thả hoa trên sông Thạch Hãn. Ảnh: Lâm Hiển

* Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đã tới thăm Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Khu di tích lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn là một di tích lịch sử lưu niệm danh nhân tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị, gắn liền tuổi trẻ và những năm tháng hoạt động cách mạng của đồng chí ở quê nhà với sự tồn tại và phát triển phong trào đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Đây còn là nơi thể hiện tình cảm và tấm lòng hết sức cao quý, sự biết ơn, trân trọng của toàn Đảng, toàn dân nói chung, của Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị nói riêng đối với một lãnh tụ kiệt xuất của dân tộc, một chiến sĩ kiên cường của phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế, một người con ưu tú của quê hương Quảng Trị. Khu lưu niệm là địa chỉ đỏ, nơi giáo dục truyền thống yêu nước, hiếu học cho thế hệ trẻ.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội đã viết trong sổ lưu niệm: "Trong những ngày cả nước kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh liệt sỹ và nhân dịp kỷ niệm 37 năm ngày mất của Tổng Bí thư Lê Duẩn, Đoàn công tác của Quốc hội và Trung ương thắp những nén hương thơm tưởng nhớ và biết ơn Tổng Bí thư Lê Duẩn, người chiến sĩ Cộng sản kiên cường, người học trò lỗi lạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và Nhà nước ta. "Mãi mãi giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội…", toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện phấn đấu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hùng cường và trường tồn".

* Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đã tới thăm và trao quà tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phước. Mẹ đang sống cùng con trai Nguyễn Phi Tuyến tại Khu phố 3, Phường 3, thị xã Quảng Trị. Mẹ Phước có chồng và một con là liệt sỹ. Đặc biệt, Mẹ là con dâu của Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Chuốc (người có 3 con trai, một cháu trai là liệt sỹ, được truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng năm 1994).

Chủ tịch Quốc hội đã thăm gia đình thương binh Nguyễn Thị Phồn, thôn Cổ Thành, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong; thương binh có tỷ lệ thương tật 23%, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 60%. Năm 1972, bà Nguyễn Thị Phồn là du kích của xã Triệu Thượng. Bà đã anh dũng chiến đấu cùng đồng đội tại Thành cổ Quảng Trị vào mùa Hè năm 1972; bị địch đánh sập hầm tại thôn Xuân An, xã Triệu Thượng, bị thương ở đầu, thủng 2 màng nhĩ. Bà Nguyễn Thị Phồn được Nhà nước trao tặng Huy chương Kháng chiến hạng Nhì./.