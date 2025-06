Hải quan khu vực VI phát hiện, xử lý vi phạm với lô hàng độc lập

(TBTCO) - Chiều ngày 7/6, Hải quan khu vực VI cho biết, thực hiện Kế hoạch 01/KH-BTC của Bộ Tài chính và chỉ đạo của Cục Hải quan về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đơn vị đã phát hiện, xử lý doanh nghiệp vi phạm với lô hàng độc lập.

Cụ thể, ngày 5/6/2025, Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực VI đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh thông báo dừng hàng qua khu vực giám sát hải quan và chuyển kiểm tra thực tế lô hàng vận chuyển độc lập của Công ty TNHH dịch vụ Hoa Việt HD thuộc tờ khai số: 500538671110, gồm 15 dòng hàng theo khai báo.

Cán bộ hải quan kiểm tra hàng vi phạm. Ảnh: Duy Thư

Qua kiểm tra thực tế: 05 dòng hàng đúng như khai báo trên tờ khai; 07 dòng hàng không thực nhập theo khai báo trên tờ khai và có 09 dòng hàng không khai báo gồm: Rong biển khô; máy vi tính để bàn (All in one), màng chống thấm, máy đóng kiện, miếng cao dán, máy phát điện diesel, linh kiện thang máy chở người, trị giá hàng hóa vi phạm.

Cơ quan hải quan đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính xử lý hành vi khai sai so với thực tế về số lượng và tên hàng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, đồng thời tiếp tục thực hiện các quy trình, thủ tục theo quy định./.