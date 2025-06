Sáng sớm ngày 7/6, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 24.992 VND/USD giảm 3 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 99,2 điểm, tăng 0,47%.

Tỷ giá USD hôm nay: Thị trường tự do quay đầu tăng. Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức: 23.793 VND/USD - 26.191 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM điều chỉnh giảm. Cụ thể, Vietcombank có mức 25.830 - 26.256 VND/USD giảm 24 VND ở cả 2 chiều mua – bán so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.830 VND 26.220 VND Vietinbank 25.720 VND 26.230 VND BIDV 25.881 VND 26.241 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 27.183 VND – 30.044 VND.

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 28.963 VND 30.550 VND Vietinbank 28.896 VND 30.606 VND BIDV 29.331 VND 30.605 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 165 VND – 183 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 174,51 VND 185,6 VND Vietinbank 176,59 VND 186,29 VND BIDV 177,2 VND 185,46 VND

Tại thị trường "chợ đen", tính đến 5h ngày 7/6 tăng 50 VND ở chiều mua – 40 VND chiều bán so với phiên giao dịch ngày 6/6, giao dịch quanh mốc 26.247 - 26.347 VND/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức 99,2 điểm, tăng 0,47%.

Đồng USD tăng 0,84% lên mức 144,72 so với đồng Yên Nhật và tăng 0,33% lên mức 0,823 so với đồng Franc Thụy Sĩ. Đồng bạc xanh tiếp tục tăng giá so với cả hai đồng tiền trú ẩn an toàn này sau khi dữ liệu được công bố.

Đồng EUR tiếp tục giảm so với đồng USD ngay sau khi dữ liệu việc làm được công bố, giảm 0,28% xuống còn 1,1413 USD.

Đồng tiền chung châu Âu dù đang hướng đến một tuần tăng giá so với USD, trước đó đã chạm mức cao nhất trong sáu tuần là 1,14950 USD vào thứ Năm sau khi Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), bà Christine Lagarde, phát biểu rằng ECB đang tiến gần đến việc kết thúc chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ.

Chỉ số USD Index đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ bao gồm đồng Yên và EUR tăng 0,38% lên mức 99,05 trong phiên, nhưng vẫn đang hướng tới một tuần giảm điểm.