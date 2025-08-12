Một loạt công ty bị xử phạt do vi phạm liên quan đến công bố thông tin

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH Đầu tư phát triển Khu Công nghiệp EIP, Công ty cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre, Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt và Công ty cổ phần CVS Holdings do vi phạm công bố thông tin.

Theo đó, Công ty TNHH Đầu tư phát triển Khu Công nghiệp EIP (Bắc Ninh) bị xử phạt 92,5 triệu đồng, do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Công ty này không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu như: Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Báo cáo định kỳ năm 2022 về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện (thời hạn báo cáo: 31/3/2023)…

Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt (Lâm Đồng) cũng bị phạt 92,5 triệu đồng, do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Công ty này không gửi nội dung công bố thông tin cho HNX các tài liệu như: Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023; Báo cáo tình hình thực hiện cam kết năm 2023 và nhiều văn bản khác.

Ảnh minh họa

Tương tự, Công ty cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre (Vĩnh Long) bị phạt 92,5 triệu đồng, do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Công ty này không gửi nội dung công bố thông tin cho HNX các tài liệu như: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn năm 2020; Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2020; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022; Báo cáo bán niên năm 2023; và nhiều văn bản khác.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 810 (Hà Nội) bị phạt 92,5 triệu đồng, do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Công ty này không công bố thông tin đối với: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, năm 2023, năm 2024; Báo cáo thường niên năm 2022, năm 2023, năm 2024; Nghị quyết và Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, năm 2024, năm 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023 và năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024 và năm 2024.

Cùng mức phạt 85 triệu, có Công ty cổ phần CVS Holdings (TP. Hồ Chí Minh) do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Công ty này không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu như: Báo cáo tài chính bán niên 2024 và năm 2024; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2023, bán niên 2024 và năm 2024; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023, bán niên 2024 và năm 2024; Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2024 và năm 2024; Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu CVSCH2225001 tại ngày đáo hạn)./.