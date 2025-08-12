Khối ngoại mua ròng gần 1.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ tuần qua

(TBTCO) - Trong tuần từ 4/8 – 8/8, khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh mẽ với giá trị gần 1.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ.

Cụ thể, theo báo cáo tuần từ 4/8 – 8/8 của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong tuần qua, Kho bạc Nhà nước đã gọi thầu 12.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, tập trung vào các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (8.000 tỷ đồng), 15 năm (3.000 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng).

Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 5 năm không trúng thầu, còn các kỳ hạn 10 năm, 15 năm và 30 năm ghi nhận tỷ lệ trúng thầu lần lượt là 48%, 17% và 8%. Lãi suất trúng thầu của kỳ hạn 10 năm tăng 4 điểm cơ bản, kỳ hạn 15 năm tăng 2 điểm cơ bản so với tuần trước, trong khi kỳ hạn 30 năm giữ nguyên.

Tính từ đầu năm 2025 đến ngày 6/8, Kho bạc Nhà nước đã huy động gần 231.624 tỷ đồng trái phiếu chính phủ các kỳ hạn từ 5 đến 30 năm, hoàn thành khoảng 46% kế hoạch phát hành 500.000 tỷ đồng của cả năm.

Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 10 năm dẫn đầu với 193.302 tỷ đồng, chiếm gần 84% tổng giá trị phát hành. Kỳ hạn 5 năm theo sau với 24.400 tỷ đồng, chiếm hơn 10%, trong khi kỳ hạn 15 năm đạt 10.545 tỷ đồng và các kỳ hạn còn lại chiếm tỷ trọng nhỏ.

Tính riêng trong quý III, giá trị huy động thành công đạt khoảng 30.235 tỷ đồng, tương đương 25,2% kế hoạch quý.

Tuần này, Kho bạc Nhà nước dự kiến tiếp tục gọi thầu 12.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ với các kỳ hạn từ 5 đến 30 năm.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch đạt 86.846 tỷ đồng trong tuần qua. Giao dịch outright chiếm khoảng 79%, với giá trị trung bình ngày đạt 13.798 tỷ đồng, tăng 50% so với tuần trước. Giao dịch repo cũng ghi nhận mức tăng mạnh, đạt trung bình 3.571 tỷ đồng/ngày, tăng 104,8%.

Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục duy trì mua ròng với giá trị khoảng 944 tỷ đồng trong tuần, nâng tổng giá trị mua ròng từ đầu năm lên 2.982 tỷ đồng