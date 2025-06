Tỷ giá USD hôm nay (5/6): Thị trường thế giới suy yếu, “chợ đen” giảm nhẹ

Sáng sớm ngày 5/6, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.004 VND/USD tăng 22 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 98,82 điểm, giảm 0,41%.

Tỷ giá USD hôm nay (5/6): “Chợ đen” giảm nhẹ. Ảnh tư liệu minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 23.804 VND/USD - 26.204 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM điều chỉnh tăng. Cụ thể, Vietcombank có mức 25.864 - 26.256 VND/USD tăng 24 VND ở cả 2 chiều mua – bán so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.864 VND 26.254 VND Vietinbank 25.909 VND 26.254 VND BIDV 25.885 VND 26.245 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức: 27.021 VND – 29.865 VND.

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 28.936 VND 30.522 VND Vietinbank 29.524 VND 30.509 VND BIDV 29.186 VND 30.451 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 165 VND – 182 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 174,61 VND 185,71 VND Vietinbank 177,61 VND 185,61 VND BIDV 177,38 VND 185,64 VND

Tại thị trường "chợ đen", tính đến 5h ngày 5/6 giảm 3 VND ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch ngày 4/6, giao dịch quanh mốc 26.232 - 26.332 VND/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức 98,82 điểm, giảm 0,41%.

Ngày 5/6, đồng USD tiếp tục suy yếu do lo ngại về tình hình tài khóa, tăng trưởng kinh tế và chính sách thương mại của Hoa Kỳ. Theo khảo sát của Reuters với các chiến lược gia ngoại hối, gần 90% dự đoán nhu cầu đối với tài sản định giá bằng USD sẽ giảm trong những tháng tới.

Một yếu tố chính khiến đồng USD suy yếu là gói cắt giảm thuế và tăng chi tiêu gần đây, ước tính sẽ bổ sung 3,3 nghìn tỷ USD vào khoản nợ công hiện đã lên tới 36,2 nghìn tỷ USD.

Tỷ giá EUR/USD tăng lên mức 1,1414 USD, đánh dấu mức tăng 0,4% trong ngày. Sự tăng giá này của đồng EUR được thúc đẩy bởi sự suy yếu của đồng USD và kỳ vọng về vai trò ngày càng tăng của đồng EUR trong dự trữ ngoại hối quốc tế.

Cùng với đó, tỷ giá USD/JPY giảm 0,7%, xuống mức 142,89 JPY, đánh dấu mức giảm đáng kể. Đồng JPY, thường được coi là tài sản trú ẩn an toàn, đã tăng giá so với đồng USD trong bối cảnh bất ổn kinh tế và lo ngại về tăng trưởng toàn cầu. Sự suy yếu của đồng USD đã thúc đẩy nhu cầu đối với đồng JPY như một tài sản an toàn.