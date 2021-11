Chủ tịch Thượng viện Pháp: Ủng hộ sớm phê chuẩn EVIPA, sớm gỡ bỏ thẻ vàng với thủy sản Việt

(TBTCO) - Chủ tịch Thượng viện Pháp ủng hộ sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) nhằm tối đa hóa tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với Pháp và các nước EU. Đồng thời bày tỏ sẵn sàng xem xét thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng với thủy sản Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, chiều ngày 3/11, ngay sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher. Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ bày tỏ vui mừng được gặp gỡ và trao đổi với Chủ tịch Thượng viện Pháp, gửi lời cảm ơn đến Chính phủ, Thượng viện và nhân dân Pháp đã hỗ trợ vắc xin và trang thiết bị y tế cho Việt Nam thời gian qua. Về phần mình, Chủ tịch Gérard Larcher cũng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ kịp thời khẩu trang y tế cho nhân dân Pháp vào thời điểm dịch bệnh bắt đầu bùng phát nghiêm trọng năm 2020.

Bày tỏ vui mừng được đón tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến thăm chính thức đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Pháp, Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher bày tỏ ngưỡng mộ về việc Việt Nam đã rất thành công trong việc cải cách kinh tế, duy trì được tốc độ phát triển nhanh, nhưng đồng thời vẫn giữ được bản sắc văn hóa của mình.

Chủ tịch Thượng viện Pháp cho rằng vẫn còn “món nợ” với Việt Nam vì chưa có dịp thăm đất nước này kể từ khi nhậm chức và mong muốn sẽ sớm có dịp đến Việt Nam khi điều kiện y tế cho phép.

Chủ tịch Gérard Larcher khẳng định, Pháp hết sức coi trọng vị trí, vai trò của Việt Nam và mong muốn quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược giữa hai nước sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất trên mọi lĩnh vực, từ chính trị, an ninh quốc phòng đến kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, giáo dục. Chủ tịch Gérard Larcher chúc mừng thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV của Việt Nam và khẳng định Thượng viện Pháp mong muốn thúc đẩy hợp tác hơn nữa với Quốc hội Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp rất quan trọng của cơ quan nghị viện hai nước vào việc củng cố mối quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam – Pháp, trong đó có quá trình thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, đặc biệt là vai trò cá nhân Ngài Chủ tịch Thượng viện cùng các cộng sự tại Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt; mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công Hội nghị Hợp tác giữa các địa phương lần thứ XII tại Hà Nội vào năm 2022 với sự tham gia đông đảo của các địa phương Việt Nam và Pháp cũng như sự có mặt của lãnh đạo cấp cao Pháp.

Thủ tướng mong Pháp tiếp tục hỗ trợ cho việc phát triển năng lực y tế cho Việt Nam, hỗ trợ đào tạo cán bộ quản lý văn hóa, đề nghị Pháp xem xét tăng số lượng học bổng cho sinh viên Việt Nam; hỗ trợ Việt Nam trong việc trùng tu các di sản văn hóa Pháp – Việt như cầu Long Biên hay các kiến trúc mang dấu ấn Pháp tại Việt Nam.

Hai bên cũng đã trao đổi về một số tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề biển Đông và nhấn mạnh các quốc gia cần đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng, đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, và giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế, trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS).

Chủ tịch Thượng viện Pháp cũng nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và ủng hộ sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) nhằm tối đa hóa tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với Pháp và các nước EU. Đồng thời bày tỏ sẵn sàng xem xét thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng với thủy sản Việt Nam.