(TBTCO) - Chiều 3/7, kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2025 và Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp thông suốt; không để người dân nào bị thiếu ăn, thiếu mặc; đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho người dân; không để các dự án đang triển khai tại các địa phương bị đứt gãy.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2025 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Điểm sáng nổi bật về tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Tại hội nghị, Chính phủ đánh giá, trong tháng 6, quý II và 6 tháng đầu năm 2025, tình hình thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến mới, nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Ở trong nước, cả nước vừa tập trung xử lý những công việc thường xuyên ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, vừa chú trọng giải quyết những vấn đề tồn đọng, kéo dài và ứng phó, thích ứng linh hoạt, hiệu quả với những vấn đề cấp bách, đột xuất phát sinh.

Riêng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 203 văn bản quy phạm pháp luật, 3.440 văn bản chỉ đạo, điều hành; tổ chức 1.167 hội nghị, cuộc họp, làm việc và đi công tác địa phương, cơ sở; nhiều chính sách, giải pháp đã phát huy hiệu quả.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2025 đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, 6 tháng đầu năm nay cao hơn so với cùng kỳ năm trước, là điểm sáng nổi bật về tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đạt 7,31%, dự báo cao nhất ASEAN và thuộc nhóm các nền kinh tế dẫn đầu thế giới. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng tăng 3,27% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước 6 tháng trên 1,33 triệu tỷ đồng, đạt 67,7% dự toán, tăng 28,3% so với cùng kỳ. Bội chi, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia được kiểm soát tốt.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu 6 tháng đạt trên 432 tỷ USD, tăng 16,1%; xuất siêu 7,63 tỷ USD. Giải ngân vốn đầu tư công tăng tốc, ước đạt 268,1 nghìn tỷ đồng; cao hơn so với cùng kỳ 4,26% về tỷ lệ, khoảng 80 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối. Việc triển khai các dự án, công trình trọng điểm quốc gia tiếp tục được đẩy mạnh, đưa vào khai thác thêm 6 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông, nâng tổng chiều dài đường bộ cao tốc cả nước lên 2.268 km.

Các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế tăng trưởng tích cực. Công nghiệp duy trì đà phát triển ổn định; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 6 tăng 4,1% so với cùng kỳ, tính chung 6 tháng tăng 9,2%. Du lịch tiếp tục là điểm sáng; khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đạt gần 10,7 triệu lượt người, tăng 20,7% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng tăng 9,8%; tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đạt trên 21,5 tỷ USD, tăng 32,6%; vốn FDI thực hiện đạt trên 11,7 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ.

Cùng với tập trung phát triển kinh tế, công tác bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạc, các cấp, ngành, địa phương đã hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát với số lượng gần 263 nghìn căn, đạt 94,7% kế hoạch, Đời sống của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được chú trọng.

Các cấp, ngành, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, có ý nghĩa nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh…; tích cực chuẩn bị triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

Đặc biệt, công tác sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai quyết liệt. Chính phủ đã ban hành 28 Nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; từ ngày 1/7 toàn bộ 34/34 tỉnh, thành phố, với hơn 3.300 đơn vị hành chính cấp xã chính thức vận hành.

Công tác ứng phó với điều chỉnh chính sách kinh tế, thương mại với Hoa Kỳ được triển khai khẩn trương, hiệu quả và đạt được bước tiến quan trọng. Việc triển khai Tháng cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đạt kết quả tích cực.

Ổn định chính trị, độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường. Công tác đối ngoại, ngoại giao kinh tế được thực hiện hiệu quả; tổ chức chu đáo, thành công các hoạt động đối ngoại cấp cao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, góp phần củng cố và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, nền kinh tế nước ta còn những hạn chế, bất cập và tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức như: Ổn định kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn rủi ro; tiêu dùng trong nước chưa có đột phá; đầu tư tư nhân tuy phục hồi nhưng chưa vững chắc; đầu tư phát triển khoa học công nghệ còn chậm; các ngành, lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, trí tuệ nhân tạo (AI), chip bán dẫn... chưa có chuyển biến rõ nét.

Cùng với đó, công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật chưa theo kịp yêu cầu phát triển; thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn phức tạp; đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn; thiên tai, bão lũ, thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân...

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương cho biết, từ ngày 1/7/2025, chính quyền địa phương 2 cấp đã vận hành trơn tru, các công việc được tiếp nối, không gián đoạn, chính quyền gần dân và phục vụ người dân tốt hơn, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính, chưa phát sinh các vướng mắc đáng kể.

Tuy nhiên, lãnh đạo một số địa phương đề nghị sớm có hướng dẫn việc triển khai các dự án lớn trên địa bàn. Chính quyền cấp xã hiện nay được phân cấp nhiều nhiệm vụ hơn, địa bàn rộng lớn hơn, do đó cán bộ phường cần được tập huấn kỹ hơn về kỹ năng, các phần mềm thực hiện dịch vụ công trực tuyến…

Các đại biểu đề xuất, thời gian tới cần tận dụng thời cơ, thuận lợi, nhất là hiệu quả của chính sách, giải pháp mới ban hành và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức hoạt động, là cơ sở để khai thác không gian phát triển mới, thúc đẩy tăng trưởng ngay trong quý III và năm 2025; nỗ lực cao nhất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Kết luận hội nghị, điểm lại công tác chỉ đạo, điều hành và 10 kết quả nổi bật phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh 8 nhiệm vụ trọng tâm mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2025.

Trong đó, thúc đẩy hoàn thiện thể chế, triển khai cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thực hiện quyết liệt nhiều nhiệm vụ quan trọng, mang tính cách mạng, lịch sử về sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, “bộ tứ trụ cột”; thúc đẩy tăng trưởng từ 8% trở lên; ứng phó kịp thời, hiệu quả với chính sách thuế quan đối ứng của Hoa Kỳ; tổ chức tốt nhiều sự kiện trọng đại của đất nước; xử lý nhiều công trình, dự án tồn đọng, kéo dài; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ chế, chính sách nhà ở xã hội, thúc đẩy xóa nhà tạm, dột nát; nghiên cứu đề xuất miễn học phí cho học sinh theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm; tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, triển khai thành công nhiều hoạt động đối ngoại cấp cao.

Thực hiện 3 tăng tốc để thúc đẩy tăng trưởng

Nhấn mạnh 10 điểm nổi bật trong kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm như hội nghị đã nêu, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương các cấp, ngành, địa phương đã tập trung quán triệt, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, tạo khí thế, niềm tin hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của cả năm 2025.

Về những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức cũng như các nguyên nhân của cả kết quả và tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ, thời gian tới tình hình thế giới vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, trong khi nhiệm vụ còn rất nặng nề, bao gồm những nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất và xử lý những vấn đề nảy sinh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các kết luận, nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lãnh đạo chủ chốt, Tổng Bí thư Tô Lâm, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kiên định mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân; bảo vệ môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền; tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Cùng với đó, phải nắm chắc diễn biến tình hình trong nước, quốc tế; nâng cao năng lực phân tích, dự báo; phản ứng chính sách chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và kiểm tra, giám sát; các bộ, ngành tập trung vào công tác quản lý nhà nước.

Để đạt mục tiêu đề ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, ngành, địa phương thực hiện 3 tăng tốc: Tăng tốc tập trung huy động tổng đầu tư toàn xã hội tăng từ 11-12% so với năm 2024 để phục vụ tăng trưởng 8% trở lên; tăng tốc, bứt phá giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành 100% mục tiêu trước 31/12; tăng tốc, dồn lực cho việc xóa nhà tạm, dột nát, trong đó hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát cho người có công trước ngày 27/7 và hoàn thành trên toàn quốc trước ngày 30/8, cũng như hoàn thành vượt mức xây dựng 100 ngàn căn nhà ở xã hội trong năm 2025.

Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ, phải thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về triển khai sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. “Phải đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp thông suốt; không để người dân nào bị thiếu ăn, thiếu mặc; đảm bảo chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh cho người dân; không để các dự án đang triển khai tại các địa phương bị đứt gẫy, gián đoạn”, Thủ tướng lưu ý.

Các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện chủ động, linh hoạt các giải pháp thích ứng với chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ; coi đây là cơ hội để tìm kiếm, mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, đa dạng hóa thị trường; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Chỉ rõ phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, Thủ tướng yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp hài hòa, đồng bộ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; tăng trưởng tín dụng hợp lý; tiết giảm chi phí, giảm mặt bằng lãi suất cho vay; giữ vững ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối; tăng cường quản lý thị trường vàng; quyết liệt triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi; tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; tiếp tục mở rộng cơ sở thu, nhất là thu từ thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống; triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; phấn đấu tăng thu trên 15%; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để làm an sinh xã hội…

Thủ tướng nhấn mạnh, phải tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, chú trọng làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới; tiếp tục tập trung xử lý hiệu quả các vấn đề tồn đọng, kéo dài, tập trung xử lý 2.365 dự án vướng mắc, tồn đọng kéo dài để giải phóng nguồn lực và chống lãng phí; đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ triển khai “bộ tứ trụ cột” của Bộ Chính trị.

Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương phải chú trọng các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, tăng cường phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; chuẩn bị tốt, kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 80 năm truyền thống Công an nhân dân, trong đó có Lễ khởi công, khánh thành đồng loạt 80 công trình trên cả nước nhân dịp kỷ niệm đặc biệt quan trọng này; củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội; tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường công tác thông tin, truyền thông, nhất là truyền thông chính sách, chính sách mới trong mô hình tổ chức địa phương 2 cấp, xây dựng điển hình tiên tiến, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, hiệu quả, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, tạo sức lan tỏa, đồng thuận xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng, sau hội nghị có tính chất lịch sử này - hội nghị đầu tiên sau khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, những nội dung được chỉ đạo, triển khai trực tiếp từ Trung ương tới tận xã, phường; các nhiệm vụ đề ra sẽ được quán triệt, triển khai hiệu quả, mang lại lợi ích đích thực cho người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội./.