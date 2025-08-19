(TBTCO) - Chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 19/8 đã diễn ra Lễ khởi công, khánh thành đồng loạt 250 dự án, công trình trên khắp mọi miền Tổ quốc với tổng mức đầu tư lên tới 1,28 triệu tỷ đồng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày thành tựu của đất nước tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng sự kiện sẽ tạo đà, tạo lực, tạo khí thế cho tăng trưởng 2 con số vào những năm tiếp theo; đồng thời cho biết vào ngày 19/12/2025, cả nước tiếp tục khánh thành, khởi công đồng loạt các dự án, công trình khác.

Chương trình được Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo, giao Bộ Xây dựng chủ trì; được tổ chức trực tuyến, với 80 điểm cầu tại 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự sự kiện tại điểm cầu chính Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại xã Đông Anh, thành phố Hà Nội có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài.

Dự tại các điểm cầu trong cả nước có: nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; các Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố.

Phát triển hạ tầng chiến lược, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển

Tiếp nối những kết quả tích cực, ý nghĩa của Lễ khởi công, khánh thành đồng loạt 80 dự án, công trình với tổng số vốn đầu tư khoảng 450 nghìn tỷ đồng để phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng, trọng điểm quốc gia trên cả nước, vào ngày 19/4/2025, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sự kiện khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án góp phần tạo động lực, truyền cảm hứng, tạo khí thế trên khắp các vùng, miền của Tổ quốc, thi đua thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số những năm tiếp theo; tạo không gian phát triển mới, tạo công ăn việc làm, sinh kế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Các dự án, công trình được khởi công, khánh thành dịp này thuộc các lĩnh vực công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng đô thị, nhà ở xã hội, nông nghiệp phát triển nông thôn, quốc phòng, văn hóa thể thao, giáo dục, y tế… Trong đó có 89 dự án, công trình khánh thành và 161 dự án, công trình khởi công. Có 129 dự án, công trình được đầu tư nguồn vốn Nhà nước, với 478 ngàn tỷ đồng; 121 dự án, công trình được đầu tư từ các nguồn vốn khác gồm cả vốn FDI, với 802 ngàn tỷ đồng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu khởi công, khánh thành các dự án, công trình trên 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhiều công trình, dự án tiêu biểu được khánh thành như:

Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại xã Đông Anh, Hà Nội của Tập đoàn Vingroup có tổng diện tích hơn 900 ngàn m2 - là Trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á, nằm trong Top 10 thế giới, hoàn thành chỉ sau 10 tháng thi công;

công trình Tòa tháp Saigon Marina tại Thành phố Hồ Chí Minh, công trình khởi đầu cho hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; dự án cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long, có tổng mức đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng do Việt Nam làm chủ công nghệ xây dựng cầu dây văng nhịp lớn với thời gian thi công rút ngắn 4 tháng;

dự án Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, có tổng mức đầu tư 1.259 tỷ đồng, với quy mô 1.000 giường bệnh, được xếp vào dự án nhóm A, công trình cấp 1, thuộc dự án trọng điểm vùng Bắc Trung Bộ; các công trình Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng, …

Bên cạnh đó, nhiều dự án tiêu biểu được khởi công như: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) - công trình tiêu biểu về nghiên cứu thiết bị công nghệ cao, đặc biệt là bán dẫn, AI, Data, có tổng mức đầu tư khoảng 10 ngàn tỷ đồng; Dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình, được đầu tư theo tiêu chuẩn 5 sao, hướng tới trở thành một trong 10 sân bay hiện đại nhất thế giới, được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh và khu vực lân cận, đặc biệt là vùng Thủ đô; Khu tái định cư trên địa bàn phường Đồng Văn, phục vụ cho Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật;

Dự án đường bộ cao tốc Cà Mau – Đất Mũi, đường giao thông Đất Mũi - Cảng Hòn Khoai, Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau, với tổng số vốn hơn 60 ngàn tỷ đồng; các dự án cầu Ngọc Hồi kết nối thành phố Hà Nội với Hưng Yên, mở rộng cao tốc Long Thành - Thành phố Hồ Chí Minh…

Đặc biệt, là có 22 dự án nhà ở xã hội được khởi công với hàng chục ngàn căn hộ. Ngoài ra, phong trào cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát với hơn 334.000 căn được hoàn thành đã trở thành “Công trình Quốc gia đặc biệt”, về đích sớm hơn 5 năm so với mục tiêu Nghị quyết 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đề ra, thể hiện đúng “Công trình của ý Đảng, lòng dân”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình trên 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu tại sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cách đây 80 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nhân dân ta đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám lịch sử - một trong những "chiến công hiển hách” và là thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX, đã giành chính quyền về tay nhân dân.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc - kỷ nguyên của độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Theo Thủ tướng, nhìn lại chặng đường 80 năm qua, chúng ta càng thêm tự hào về truyền thống lịch sử, quá khứ oai hùng của cha ông; nhìn lại để càng thêm trân quý và hiểu được giá trị của độc lập, tự do, hòa bình và thống nhất; nhìn lại để càng thêm trân trọng và biết ơn sự hi sinh anh dũng của các thế hệ đi trước, các anh hùng, liệt sĩ của dân tộc; nhìn lại để tiến xa hơn, trở nên mạnh mẽ, kiêu hãnh và vững tin hơn vào tương lai của dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, hiện nay, chúng ta đang nỗ lực tăng tốc, bứt phá, thần tốc, táo bạo hơn nữa để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 đã đề ra, quyết tâm hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Trong bối cảnh đó, thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm hiện nay, với tinh thần “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, bạn bè quốc tế giúp đỡ thì chỉ bàn làm, không bàn lùi”, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt và “nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ đổi mới, sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, doanh nghiệp”, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả nhiều quyết sách lịch sử, chiến lược như: cuộc cách mạng “sắp xếp lại giang sơn”, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp; triển khai “bộ tứ trụ cột” của Bộ Chính trị; ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025 phấn đấu đạt khoảng 8,3-8,5% và 2 con số trong giai đoạn tiếp theo; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy việc hoàn thành các dự án hạ tầng quan trọng, trọng điểm quốc gia…

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo việc tập trung nguồn lực thực hiện 03 đột phá chiến lược để phát triển đất nước nhanh và bền vững, trong đó có phát triển hạ tầng chiến lược, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển đất nước.

Một loạt các tuyến quốc lộ, cao tốc huyết mạch được hình thành, các dự án quan trọng có quy mô lớn, nhiều công trình mang tầm vóc quốc tế, các khu công nghiệp, khu đô thị, hạ tầng y tế, giáo dục, xã hội được đầu tư, xây dựng. Chúng ta đang phấn đấu đến hết năm 2025, cả nước có ít nhất 3.000 km đường bộ cao tốc; 1.000 km đường bộ ven biển, cơ bản hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nhà ga quốc tế T2 Nội Bài; hoàn thành ít nhất 100.000 căn nhà ở xã hội, khởi công đường sắt tốc độ cao, từng bước hoàn thiện hệ thống đường sắt đô thị, xây dựng các cảng biển lớn Cần Giờ, Hòn Khoai; triển khai các công trình hạ tầng chiến lược kết nối với Lào, Campuchia và ASEAN… Đây là những tiền đề, nền tảng quan trọng cho sự phát triển mạnh mẽ kết cấu hạ tầng của đất nước trong giai đoạn mới.

Các công trình góp phần xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại điểm cầu Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, xã Đông Anh, Thành phố Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Điểm những con số, ý nghĩa nổi bật trong 250 công trình, dự án có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp tư nhân được khánh thành, khởi công đồng loạt dịp này, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cám ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Tô Lâm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự ủng hộ, tích cực tham gia của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

Ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm, sáng tạo, bứt phá trong tư duy, cách nghĩ, cách làm của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động các bộ, ngành, địa phương, các chủ đầu tư, nhà thầu, các đơn vị tư vấn, công nhân trên công trường, Thủ tướng nhấn mạnh, các đồng chí đã phát huy tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió”, “3 ca, 4 kíp”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ”, “làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết”… để nhanh chóng đưa các dự án vào khai thác, vận hành.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng biểu dương sự chủ động, trách nhiệm, vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương trong việc giải quyết, tháo gỡ các rào cản, khó khăn và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục hành chính, nhất là về giải phóng mặt bằng, giải quyết mỏ vật liệu thông thường cho các dự án… Đặc biệt, Thủ tướng cám ơn bà con nhân dân đã nhường đất, dời nhà, di chuyển mồ mả, nơi thờ tự để triển khai các dự án, công trình.

Cho rằng, các công trình được khánh thành, khởi công dịp này mang nhiều ý nghĩa chiến lược, trong việc “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái” hạ tầng chiến lược của quốc gia, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, các công trình, dự án góp phần hiện thực hóa tầm nhìn và các chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, kiến tạo không gian phát triển mới, tạo đột phá về kết nối kinh tế, kết nối vùng, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn, tạo ra giá trị gia tăng của đất, tạo công ăn, việc làm, sinh kế cho nhân dân, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Các công trình cũng thể hiện ý chí quyết tâm của toàn Đảng, sự vào cuộc, đồng hành, sẻ chia của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp trong việc xây dựng, phát triển hạ tầng quốc gia; sự trưởng thành, tự tin, bản lĩnh, vươn lên, tự lực, tự cường, làm chủ công nghệ của con người Việt Nam; phản ánh sinh động, chân thực sự nỗ lực, đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các chủ thể liên quan và nhân dân trong thi đua tham gia, thực hiện các công trình, dự án; thể hiện niềm vui, sự phấn khởi, hạnh phúc của nhân dân khi được thụ hưởng thành quả; đồng thời tạo động lực, truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng, làm sâu sắc thêm niềm tự hào, lòng yêu nước, tiếp thêm ý chí quyết tâm, cống hiến xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kỳ vọng, mỗi công trình sẽ tiếp tục là những mảnh ghép tô thắm và làm rạng rỡ bức tranh dân tộc Việt Nam “Độc lập - Tự do - Hòa bình - Thống nhất - Hội nhập - Hùng cường - Phồn vinh - Văn minh - Thịnh vượng”; hy vọng sẽ có thêm những công trình biểu tượng mới của đất nước Việt Nam được bạn bè trong khu vực và trên thế giới nhắc tới; thêm nhiều không gian văn hóa - xã hội sáng tạo để nhân dân được thụ hưởng.

Theo Thủ tướng Chính phủ, năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, điểm khởi đầu của kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng của dân tộc như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu.

Do đó, để nhanh chóng đưa các công trình vào khai thác, sử dụng, phục vụ mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và với tinh thần “các dự án càng sớm triển khai thì càng hiệu quả, giảm chỉ số ICOR, không đội vốn, không kéo dài, nhân dân vui mừng, xã hội phấn khởi, địa phương và đất nước phát triển”, Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị liên quan tổ chức quản lý, vận hành và khai thác, sử dụng các công trình, dự án đã khánh thành hôm nay bảo đảm an toàn, phát huy hiệu quả đầu tư, bảo đảm môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Các địa phương khai thác tối đa lợi thế của các dự án để đầu tư quy hoạch, phát triển không gian, hạ tầng mới nhằm thúc đẩy sự phát triển của kinh tế - xã hội địa phương; đồng thời tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống của người dân, nhất là các gia đình đã nhường đất cho dự án.

Thủ tướng chỉ đạo các địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ pháp lý, đầu tư trang thiết bị, nhân lực, nguồn lực, khẩn trương giải quyết các điều kiện thủ tục hành chính cần thiết để nhanh chóng triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ đã cam kết, sớm đưa các công trình, dự án vào khai thác, sử dụng.

Các cấp, các ngành đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực để “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”; tập trung tháo gỡ các rào cản về thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà cho người dân và doanh nghiệp. Các cấp, các ngành bảo đảm phân công “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, để “3 dễ”: dễ kiểm tra, dễ đôn đốc, dễ đánh giá.

Nhấn mạnh, việc triển khai các dự án trên tinh thần “3 có” và “2 không”, trong đó “3 có”: có lợi ích của Nhà nước, có lợi ích của người dân, có lợi ích của doanh nghiệp và “2 không”: không tham nhũng, tiêu cực, không để thất thoát, lãng phí tài sản, công sức, tiền bạc của nhân dân, Thủ tướng lưu ý, trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là khi gặp khó khăn, vướng mắc thì cần nêu cao tinh thần đoàn kết, “tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, hiệu quả, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó” và báo cáo ngay cấp có thẩm quyền để xử lý, giải quyết.

Đề nghị mỗi cá nhân, chủ thể tham gia dự án phải phát huy tính tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, chủ động, kịp thời, không trông chờ, ỷ lại, đổi mới phương pháp, cách nghĩ, cách làm, đoàn kết, thi đua để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp tục nỗ lực, hăng say thi đua để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình, dự án, sớm đưa vào khai thác năm 2025, trong đó đẩy nhanh việc hoàn thành các thủ tục để tiến tới khánh thành, khởi công đồng loạt các công trình vào ngày 19/12/2025, chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Thủ tướng kêu gọi, phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám lịch sử, quyết tâm nỗ lực, thần tốc, táo bạo hơn nữa hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm quốc gia đúng và vượt tiến độ đề ra, nhất là dự án đường sắt tốc độ cao, nhà máy điện hạt nhân, các trung tâm khoa học, công nghệ…; đưa dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn.

Chính thức tuyên bố khánh thành, khởi công 250 công trình, dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng rằng, trong không khí đặc biệt, với khí thế đặc biệt, nỗ lực đặc biệt, chúng ta sẽ tạo nên những thành quả là những công trình có ý nghĩa và tính chất đặc biệt; tạo đà, tạo lực, tạo khí thế cho tăng trưởng 2 con số vào những năm tiếp theo.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày thành tựu của đất nước tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

* Tại Chương trình, tại 80 điểm cầu, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghi thức, đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Cũng tại Chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ tặng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất, thực hiện phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

* Ngày sau Lễ khởi công, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu đã thăm Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Trong đó, “trái tim của tổ hợp là tòa nhà triển lãm Kim Quy - công trình mang tính biểu tượng với mái vòm thép khổng lồ nặng 24.000 tấn, cao 56m, mô phỏng hình ảnh Thần Kim Quy - huyền linh gắn với truyền thuyết mảnh đất di sản Cổ Loa.

Sau thời gian thi công thần tốc gần 10 tháng, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia đã được chính thức khánh thành, đang được các bộ, ngành sử dụng chuẩn bị cho sự kiện trọng đại của dân tộc nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh: Triển lãm thành tựu Đất nước với chủ đề: 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc./.