Chứng khoán hôm nay (10/6): Chốt lời mạnh, VN-Index giảm sâu nhất kể từ đáy tháng 5

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (10/6) giảm mạnh trước áp lực chốt lời xảy ra trên diện rộng và chủ yếu đến từ nhóm các cổ phiếu đã tăng mạnh thời gian qua. VN-Index giảm mạnh nhất kể từ đáy tháng 5 và để mất mốc quan trọng 1.300 điểm.

Thị trường chứng khoán hôm nay có diễn biến khá bất ngờ so với dự đoán của giới phân tích đưa ra trong phiên kế trước. Thị trường gặp áp lực chốt lời sau khi VN-Index không giữ được ngưỡng 1.300 điểm.

Theo số liệu từ MBS, dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index giảm khá mạnh -23,72 điểm (-1,81%) còn 1.284,08 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán, toàn sàn HOSE chỉ số 85 mã tăng, trong khi có tới 375 mã giảm và 37 mã đứng giá. Độ rộng thị trường cho thấy áp lực chốt lời diễn ra trên diện rộng, chủ yếu ở các nhóm cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian vừa qua như: dầu khí, thủy sản, phân bón, sản xuất điện, …

Chỉ số VN-Index giảm mạnh, mất mốc 1.300 điểm. Nguồn: MBS.

Chỉ số VN30-Index cũng sụt -17,23 điểm (-1,28%) xuống 1.325,69 điểm. Ở rổ VN30 chỉ có 4 cổ phiếu tăng, trong khi có tới 25 cổ phiếu giảm và 1 mã đứng giá. Nhóm midcap và smallcap cũng giảm lần lượt -2,5% và -2,92%.

Các cổ phiếu lớn đã gây sức ép lên VN-Index phiên này là: GAS (-6,97%), GVR (-4,92%), FPT (-4,6%), BID (-2,03%), CTG (-2,17%), … đã lấn át nỗ lực tăng giá ở các cổ phiếu khác như: TCB (+1,47%), NVL (+0,65%), SAB (+0,45%), GEX (+2,13%), KBC (+1,56%), …

Trên sàn Hà Nội, diễn biến tương tự cũng diễn ra, khi sắc đỏ chiếm ưu thế, tạo áp lực cho các chỉ số giảm. Theo đó, chỉ số HNX-Index giảm -6,3 điểm (-2,01%) xuống 306,44 điểm. Toàn sàn HNX chỉ có 61 mã tăng, 160 mã giảm và 36 mã đứng giá. UPCoM-Index cũng giảm nhưng nhẹ hơn, chỉ -1,17 điểm (-1,23%) xuống 93,72 điểm, với 240 mã giảm, 129 mã tăng và 84 mã đứng giá.

Thanh khoản thị trường tăng mạnh so với phiên hôm qua, khi tổng giá trị khớp lệnh đạt 19.100 tỷ đồng, tăng 36%. Trong đó, riêng giá trị khớp lệnh sàn HOSE tăng 30,7% lên 15.525 tỷ đồng, cao hơn hẳn so với mức 11.876 tỷ đồng ở phiên hôm qua và mức bình quân 13.500 tỷ đồng ở tuần trước. Tổng cộng trên HOSE có 561 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công so với mức bình quân 521 triệu cổ phiếu 10 ngày trước đó.

Giao dịch khối ngoại là điểm sáng hiếm hoi trong phiên hôm nay. Khối ngoại mua vào 29 triệu cổ phiếu, trị giá 1.048 tỷ đồng, trong khi bán ra 29,5 triệu cổ phiếu, trị giá 963 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng của khối ngoại ở mức 518.896 cổ phiếu, tuy nhiên, nếu tính về giá trị, dòng vốn này mua ròng 84 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại có phiên mua ròng thứ 5 liên tiếp nhưng giá trị giảm mạnh 52% so với phiên trước và đạt 87,5 tỷ đồng, dù vậy, nếu xét về khối lượng, dòng vốn ngoại sàn HOSE bán ròng trở lại 250.700 cổ phiếu. Lực mua khối ngoại tập trung tại các cổ phiếu như STB, HDB, DGC, GMD, MSN… Ở chiều ngược lại, E1VFVN30, CTG, GAS, PVD, VNM… là những cổ phiếu/chứng chỉ quỹ bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trong phiên này.

Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục mua ròng 3 tỷ đồng, giảm 93% so với phiên trước, tương ứng khối lượng mua ròng là 70.230 cổ phiếu. Còn trên sàn UPCoM, khối ngoại bán ròng trở lại 6,3 tỷ đồng sau 4 phiên mua ròng liên tiếp trước đó, tương ứng khối lượng 338.426 cổ phiếu.

Áp lưc chốt lời diện rộng khiến VN-Index giảm sâu nhất kể từ đáy tháng 5.

Mặc dù phiên giảm điểm hôm nay khá tương đồng với thị trường quốc tế khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát tại Mỹ, tuy nhiên, áp lực bán bị kích hoạt khá mạnh khi VN-Index bị mất mốc 1.300 điểm. Tâm lý thị trường có thể sẽ yếu hơn bởi áp lực chốt lời ngắn hạn có thể sẽ còn tiếp diễn trong ngắn hạn, từ đó làm gián đoạn nhịp hồi kéo dài trong 2, 3 tuần qua. Trên thực tế, nhiều cổ phiếu đã tăng khá mạnh từ nhịp phục hồi giữa tháng 5 nên điều này khả năng nhiều nhà đầu tư sẵn sàng hiện thực hóa lợi nhuận.

Theo các chuyên gia MBS, thị trường có tuần điều chỉnh nhẹ gần 4 điểm, tương đương mất 0,3% sau 3 tuần tăng liên tiếp. Trong phiên này, nếu không gặp áp lực chốt lời ở các nhóm cổ phiếu vốn đã tăng mạnh trong thời gian vừa qua như: dầu khí, thủy sản, cảng biển, phân bón, … thì việc thị trường giảm điểm cũng nằm trong xu hướng chung của chứng khoán thế giới.

“Đây là phiên giảm mạnh nhất kể từ mức đáy tháng 5 vừa qua và áp lực giảm trên diện rộng, tuy vậy thanh khoản phiên này vẫn thấp hơn so với mức bình quân ở 3 phiên đầu tuần do nhóm cổ phiếu chịu áp lực bán chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu midcap và smallcap” – Chuyên gia của MBS cho hay.

Về kỹ thuật, chỉ số VN-Index sau khi không giữ được ngưỡng tâm lý 1.300 điểm, có khả năng sẽ dao động trong vùng 1.250 điểm – 1.300 điểm, vùng hỗ trợ cho chỉ số này trong tuần sau ở 1.250 điểm – 1.260 điểm./.