Chứng khoán hôm nay (12/7): VN-Index tăng gần 20 điểm, sắc xanh trên diện rộng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (12/7) có phiên đảo chiều tâm lý tích cực nhờ cổ phiếu vừa và nhỏ tăng mạnh, bất chấp thị trường thế giới và một số cổ phiếu lớn vẫn giảm. Độ lan tỏa của thị trường khá tốt, nhưng thanh khoản vẫn chưa tăng và khối ngoại quay lại bán ròng.

Sắc xanh chiếm ưu thế

Sau phiên giảm điểm đầu tuần, thị trường chứng khoán hôm nay tích cực hơn khi cầu giá cao được đẩy mạnh trên diện rộng. Tâm lý của nhà đầu tư đã tốt hơn trong bối cảnh chứng khoán thế giới giảm điểm và thanh khoản tiếp tục ở mức thấp.

Dừng lúc đóng cửa, theo số liệu từ MBS, chỉ số VN-Index tăng +19,53 điểm (+1,69%) lên 1.174,82 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên mua, toàn thị trường có 362 mã tăng, 97 mã giảm và 54 mã đứng giá.

Biểu đồ chỉ số VN-Index. Nguồn: MBS.

Chỉ số VN30 cũng tăng điểm, nhưng mức tăng ít hơn do có một số cổ phiếu lớn vẫn chịu áp lực bán và giảm điểm. Theo đó, VN30-Index tăng +10,42 điểm (+0,86%) đạt 1.219,44 điểm. Ở rổ VN30 có tới 22 cổ phiếu tăng, trong khi chỉ có 7 cổ phiếu giảm và 1 cổ phiếu đứng giá. Nhóm midcap và smallcap phiên này bứt phá, tăng lần lượt +3,04% và +3,32%.

Một số cổ phiếu trụ "hãm" đà tăng của VN-Index Các cổ phiếu lớn hỗ trợ chỉ số VN-Index phiên này là: BID (+5,51%), GAS (+4,32%), GVR (+6,92%), MBB (+2,66%), BCM (+3,89%), … đã bù đắp áp lực giảm giá ở các cổ phiếu khác như: VHM (-0,5%), VJC (-1,49%), SAB (-0,97%), MSN (-0,49%), TMS (-6,33%), …

Trên sàn Hà Nội, tăng điểm cũng là xu thế chung của hai chỉ số chính. Theo đó, HNX-Index tăng +5,06 điểm (+1,83%) lên 281,99 điểm. Toàn sàn có 152 mã tăng, 49 mã giảm và 42 mã đứng giá. UPCoM-Index tăng +0,53 điểm (0,61%) lên 86,78 điểm.

Thanh khoản của thị trường vẫn chưa cải thiện, thậm chí còn giảm nhẹ so với phiên trước. Riêng thanh khoản khớp lệnh sàn HOSE đạt 9.297 tỷ đồng, thấp hơn so với mức 10.149 tỷ đồng ở phiên trước và mức bình quân gần 10.000 tỷ đồng ở tuần trước. Tổng cộng trên HOSE có 475 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công so với mức bình quân 504 triệu cổ phiếu 10 ngày trước đó.

Khối ngoại giao dịch không tích cực khi mua vào 29,6 triệu cổ phiếu, trị giá 708 tỷ đồng, trong khi bán ra 40 triệu cổ phiếu, trị giá 1.040 tỷ đồng. Như vậy, khối ngoại bán ròng ở mức hơn 10,3 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là 331 tỷ đồng.

Ở sàn HOSE, khối ngoại bán ròng trở lại 283 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng là gần 8,7 triệu cổ phiếu. Tại sàn HNX, khối ngoại có phiên bán ròng thứ 8 liên tiếp với giá trị gấp hơn 11 lần phiên trước và ở mức 33,3 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 1,3 triệu cổ phiếu. Trên sàn UPCoM, khối ngoại cũng có phiên bán ròng thứ 8 liên tiếp với giá trị gấp 6 lần phiên trước và ở mức 15,2 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 411.600 cổ phiếu.

Khối ngoại bán ròng khoảng 330 tỷ đồng tỷ đồng trên toàn thị trường. Lực bán tập trung tại các cổ phiếu như VHM, VCB, CTG, VND, HPG, … Ở chiều ngược lại, STB, VNM, KBC, DGC, DIG… là những cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên này.

Cổ phiếu vừa và nhỏ là trợ lực chính

Quan sát thị trường hôm nay cho thấy, dù vẫn còn ảnh hưởng từ một vài cổ phiếu vốn hóa lớn nhưng thị trường vẫn có phiên tăng mạnh trên diện rộng, thậm chí có hơn 40 cổ phiếu trên sàn HOSE đóng cửa ở mức giá trần. Hàng loạt cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp tiếp tục nới rộng đà tăng, trong đó, ITA, MH3, LHG, GVR hay TIP đều được kéo lên mức giá trần.

Tâm lý tích cực hơn hỗ trợ lực cầu tốt từ nhóm vừa và nhỏ. Ảnh: Minh họa.

Tâm lý vẫn còn thận trọng Tính lan tỏa trên thị trường chứng khoán phiên hôm nay khá cao. Mặc dù vậy, tâm lý thận trọng vẫn hiện diện khiến thanh khoản lùi nhẹ một chút về còn hơn 9,2 nghìn tỷ đồng khớp lệnh trên HOSE.

Theo các chuyên gia của MBS, thị trường đảo chiều tâm lý và củng cố vùng đáy bất chấp chứng khoán thế giới và giá dầu giảm. Tín hiệu đáng chú ý là dòng tiền đang quay lại ở nhóm cổ phiếu đầu cơ, chủ yếu là các cổ phiếu bất động sản vốn hóa nhỏ.

Bên cạnh đó, dù giá dầu vẫn gằng co nhưng nhóm cổ phiếu dầu khí vẫn có phiên tăng mạnh mẽ. Ngoài 2 nhóm cổ phiếu tín hiệu này, nhóm cổ phiếu ngân hàng và năng lượng cũng hồi phục trên diện rộng.

“Nhà đầu tư nên tập trung vào cổ phiếu cụ thể thay vì tham chiếu chỉ số chung của thị trường, việc chỉ số có thủng đáy hay không lúc này cũng rất ít ảnh hưởng đến nhiều cổ phiếu đã giảm sâu. Nhà đầu tư có thể xem xét giải ngân đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng, dầu khí, bảo hiểm, …. Hoặc có thể cơ cấu 1 phần danh mục để giao dịch ngắn hạn đối với nhóm cổ phiếu đầu cơ” – Chuyên gia của MBS cho hay./.