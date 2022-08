Chứng khoán hôm nay (12/8): VN-Index xanh ngát phiên cuối tuần, nối dài chuỗi 5 tuần tăng liên tiếp

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (12/8) bật tăng trở lại trong phiên cuối tuần và hoàn tất tuần tăng thứ 5 liên tiếp. Chỉ số VN-Index hôm nay tăng hơn 10 điểm, hồi phục hơn 10% kể từ đáy ngắn hạn trong vòng 1 tháng qua.

Thị trường chứng khoán hôm nay tăng điểm tích cực trở lại và lấy lại toàn bộ điểm đã mất 2 phiên trước đó. Dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index tăng +10,26 điểm (+0,82%) lên 1.262,33 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên mua, toàn thị trường có 273 mã tăng, 166 mã giảm và 81 mã đứng giá.

Diễn biến chỉ số VN-Index. Nguồn: MBS.

Chỉ số VN30 cũng tăng +8,63 điểm (+0,68%) đạt 1.280,96 điểm. Rổ VN30 có 25 mã tăng và 3 mã giảm, 2 mã đứng giá. Nhóm midcap và smallcap cũng tăng lần lượt +1,18% và +0,99%.

Các cổ phiếu lớn hỗ trợ chỉ số VN-Index phiên này là: BID (+2,35%), HPG (+2,35%), GAS (+1,24%), VGC (+6,94%), VNM (+1,13%), … đã bù đắp áp lực giảm giá ở các cổ phiếu lớn khác như: VHM (-0,33%), VJC (-0,72%), SSB (-0,48%), HAG (-2,05%), PNJ (-0,61%),…

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng +3,24 điểm (1,08%) lên 303,42 điểm. Toàn sàn HNX có 116 mã tăng, 66 mã giảm và 61 mã đứng giá. UPCoM-Index tăng +0,12 điểm (0,13%) lên 92,84 điểm.

Tổng giá trị khớp lệnh toàn thị trường đạt 14.344 tỷ đồng, giảm 31% so với phiên trước. Trong đó, giá trị khớp lệnh riêng sàn HOSE giảm 29,8% và đạt 12.107 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 17.258 tỷ đồng ở phiên hôm qua và mức bình quân gần 15.000 tỷ đồng ở tuần trước. Tổng cộng trên HOSE có 509 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công so với mức bình quân 569 triệu cổ phiếu 10 ngày trước đó.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng với tổng giá trị 109,15 tỷ đồng trên toàn thị trường. Lực mua khối ngoại tập trung ở các cổ phiếu như: HPG, VIC, NVL, VND, VRE, … Ở chiều ngược lại, KBC, BSR, VHM, DGW, DGC,… là những cổ phiếu bị nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên này./.