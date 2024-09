Chứng khoán hôm nay (13/9): VN-Index quay lại điều chỉnh giảm, thanh khoản eo hẹp hơn

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay không duy trì được đà tăng của phiên trước. Áp lực bán không lớn nhưng lấn lướt lực mua, khiến chỉ số VN-Index phần lớn thời gian giao dịch trong sắc đỏ. Thanh khoản vẫn là một điểm trừ lớn hôm nay khi vẫn giảm và về mức rất thấp.

VN-Index điều chỉnh giảm nhẹ

Thị trường chứng khoán hôm nay quay lại xu thế giảm. Đà tăng của thị trường trong phiên hôm qua không được duy trì. Chỉ số VN-Index chỉ giằng co nhẹ trong đầu phiên, sau đó duy trì dưới giá tham chiếu đến lúc đóng cửa. Thanh khoản thị trường hôm nay tiếp tục giảm điểm nhẹ và duy trì ở mức rất thấp. Khối ngoại bán ròng không đáng kể nhưng không đủ sức tác động tích cực lên thị trường.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index giảm -4,64 điểm, dừng lại ở mức tại 1.251,71 điểm. Độ rộng thị trường hôm nay quay lại nghiêng về bên bán. Thống kê trên HOSE, thị trường có 163 mã tăng, 90 mã tham chiếu, trong khi có tới 210 mã giảm. Về nhóm ngành, độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 9/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành truyền thông, tiện ích… dẫn đầu đà giảm; ở chiều ngược lại, ngành ô tô và phụ tùng, xây dựng và vật liệu tăng mạnh nhất.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 13/9/2024.

Các cổ phiếu lớn đã hỗ trợ cho VN-Index phiên này có: VCB (+0,55), FPT (+0,25), SAB (+0,22), VRE (+0,17), HDB (+0,14)… Chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu lớn đã gây áp lực cho thị trường gồm: GAS (-0,99), VNM (-0,90), MSN (-0,31), BID (-0,21), TCB (-0,17)...

Nhóm VN30 cũng diễn biến tương tự chỉ số chung, giằng co đầu phiên rồi giao dịch phần lớn dưới giá tham chiếu. Đóng cửa phiên hôm nay, chỉ số VN30-Index dừng lại ở 1.294,3 điểm, giảm -3,31 điểm so với phiên trước. Rổ VN30 sắc đỏ quay trở lại chiếm ưu thế với 18 mã giảm, 2 mã đứng giá và 10 mã giảm giá.

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính đóng cửa duy trì được sắc xanh. Theo đó, chỉ số HNX-Index tăng nhẹ +0,52 điểm, đóng cửa tại 232,42 điểm; trong khi đó, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại 92,95 điểm, tăng +0,23 điểm so với phiên trước.

Tổng thanh khoản toàn thị trường chứng khoán hôm nay tiếp tục giảm so với phiên trước và duy trì ở mức rất thấp. Tính riêng trên HOSE, tổng giá trị giao dịch đạt mức 11.148 tỷ đồng, trong đó, giá trị khớp lệnh đạt 9.135 tỷ đồng, giảm -1,50% so với phiên trước.

Khối ngoại giảm mạnh giá trị bán ròng, trong đó bán ròng nhẹ trên HOSE và mua ròng nhẹ trên HNX. Cụ thể, khối ngoại bán ròng -72,51 tỷ đồng trên sàn HOSE, trong đó, lực bán ròng tập trung vào các mã gồm: VHM (-188,98 tỷ đồng), MWG (-124,30 tỷ đồng), VCI (-85,52 tỷ đồng), HPG (-73,47 tỷ đồng), HSG (-36,84 tỷ đồng)… Trong khi đó, khối ngoại lại mua ròng trên sàn HNX với giá trị +5,09 tỷ đồng.

Bên bán không quá lớn, nhưng mua cũng không quá mặn mà

Thị trường chứng khoán hôm nay không được như kỳ vọng về điểm số lẫn thanh khoản. Lực tăng của chỉ số VN-Index cứ đuối dần trong phiên sáng và có lúc giảm hơn 7 điểm. Có lực cầu bắt đáy, nhưng rất nhẹ chỉ đủ sức giúp chỉ số này thu hẹp đà giảm khi đóng cửa.

Động lực tăng yếu khiến VN-Index điều chỉnh giảm trở lại. Ảnh: Minh họa.

Thanh khoản vẫn tạo ra lo lắng cho nhà đầu tư. Hôm qua, một vài nhà đầu tư kỳ vọng thị trường ngắt được nhịp giảm và thanh khoản hôm nay có thể được cải thiện nhẹ. Nhưng điều đó đã không xảy ra, thanh khoản tiếp tục thu hẹp nhẹ và ở mức thấp. Hôm qua, giá trị khớp lệnh sàn HOSE còn đạt hơn 9,2 nghìn tỷ đồng, thì hôm nay giảm về hơn 9,1 nghìn tỷ đồng. Điều này có nghĩa rằng, hôm nay thanh khoản còn ở đáy sâu hơn hôm qua trong khoảng 17 tháng vừa qua.

Thị trường chứng khoán trong nước đang thiếu động lực nên dòng tiền trở nên eo hẹp. Tiền đang trên thị trường vẫn khá lớn, nhưng dòng tiền bên mua chưa tìm được lý do để xuống tiền mạnh hơn. Điều này có thể lý giải bằng việc nhà đầu tư đang chờ đợi thông tin về FED trong tuần tới và cũng là thời điểm đáo hạn hợp đồng phái sinh tháng 9. Thị trường vì thế vẫn được dự báo sẽ còn điều chỉnh giằng co, tích lũy do tâm lý thận trọng./.