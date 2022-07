Chứng khoán hôm nay (1/7): Khởi động quý III tích cực, VN-Index “bật xanh” ngoạn mục

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (1/7) khởi động ngày đầu tháng mới và quý mới đầy cảm xúc. Chỉ số VN-Index giảm mạnh trong phiên sáng, nhưng bật tăng trở lại trong phiên chiều. Các cổ phiếu chứng khoán và nhiều nhóm khác tăng mạnh giúp chỉ số VN-Index lội ngược dòng thành công, chuyển màu từ “đỏ sang xanh” ngoạn mục.

VN-Index đảo “đỏ sang xanh” ngoạn mục

Thị trường chứng khoán hôm nay trải qua một phiên giao dịch đầy cảm xúc. VN-Index có một phiên khởi đầu tháng 7 và quý III khá tích cực khi có phiên ngược dòng ngoạn mục, dù phần lớn thời gian thị trường chịu sức ép bán trên diện rộng.

Trong phiên sáng, chỉ số VN-Index có nhịp lùi về kiểm tra vùng đáy cũ thành công khi bật lên từ đáy hơn 27 điểm.

Nổi bật trong phiên hôm nay là dòng cổ phiếu chứng khoán khi phần lớn các cổ phiếu đóng cửa ở mức giá trần. Các nhóm cổ phiếu khác như: dầu khí, năng lượng, bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản, … cũng phục hồi mạnh mẽ kể từ đáy.

Theo số liệu từ MBS, dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index tăng +1,3 điểm (+0,11%) lên 1.198,9 điểm. Độ rộng của thị trường khá cân bằng, khi trên HOSE có 210 mã tăng và 243 mã giảm và 61 mã đứng giá.

Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VN-Index. Nguồn: MBS.

Chỉ số VN30-Index cũng tăng +3,32 điểm (+0,27%) đạt 1.252,24 điểm. Ở rổ Vn30 có tới 18 cổ phiếu tăng, trong khi chỉ có 10 cổ phiếu giảm và 2 mã đứng giá. Nhóm midcap và smallcap phiên này cũng ngược dòng tăng lần lượt +0,76% và +0,13%.

Các cổ phiếu lớn đã hỗ trợ chỉ số VN-Index phiên này là: BID (+4,63%), CTG (+3,06%), VNM (+2,08%), VIB (+5,81%), FPT (+2,09%), … đã bù đắp áp lực giảm giá ở các cổ phiếu khác như: GAS (-2,16%), VCB (-1,07%), BCM (-5,67%), MSN (-2,23%), VIC (-1,22%), …

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính đóng cửa ngược chiều nhau. Theo đó, chỉ số HNX-Index tăng +1,2 điểm (0,43%) lên 278,88 điểm. Toàn sàn có 81 mã tăng, 102 mã giảm và 48 mã đứng giá. UPCoM-Index giảm 0,4 điểm (-0,45%) xuống 88,18 điểm.

Tổng giá trị khớp lệnh toàn thị trường đạt khoảng 12.700 tỷ đồng, tăng 6,5% so với phiên trước. Trong đó, giá trị khớp lệnh riêng sàn HOSE thay đổi không đáng kể, đạt 10.527 tỷ đồng và vẫn thấp hơn so với mức bình quân 11.300 tỷ đồng ở tuần trước. Tổng cộng trên HOSE có 498 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công so với mức bình quân 539 triệu cổ phiếu 10 ngày trước đó.

Trong khi đó, khối ngoại lại giao dịch theo chiều hướng không tích cực trong phiên, khi quay trở lại bán ròng. Theo đó, khối ngoại đã mua vào 35,5 triệu cổ phiếu, trị giá 1.042 tỷ đồng; trong khi bán ra 44,9 triệu cổ phiếu, trị giá 1.329 tỷ đồng. Như vậy, tổng khối lượng bán ròng ở mức 9,4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là 286 tỷ đồng. Lực bán của khối ngoại tập trung tại các cổ phiếu như VPB, VCB, VIC, GAS, BSR… Ở chiều ngược lại, FUEVFVND, VND, VNM, HDB, NLG … là những cổ phiếu/chứng chỉ quỹ được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên này.

Trong đó, trên sàn HOSE, khối ngoại bán ròng trở lại 201 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng là 3,4 triệu cổ phiếu. Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng trở lại hơn 51 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng là 4,8 triệu cổ phiếu. Còn trên sàn UPCoM, khối ngoại cũng bán ròng trở lại 33,6 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng ở mức 1,3 triệu cổ phiếu.

Củng cố tín hiệu tạo đáy, hé lộ khả năng hồi phục ngắn hạn?

Quan sát thị trường hôm nay, diễn biến nhóm cổ phiếu tài chính đã cho thấy sự nổi trội và cũng là nhóm thường có phản ứng nhanh nhậy với các thông tin liên quan. Nhiều cổ phiếu nhóm chứng khoán đóng cửa trong “xanh, tím” có thể là do phản ứng tích cực với thông tin rút ngắn chu kỳ thanh toán T+ hay giao dịch lô lẻ dự kiến sẽ được áp dụng trong tháng 8 tới. Trong khi đó, nhóm “bank” có thể là hiệu ứng sớm của câu chuyện nới room tín dụng.

VN-Index "xanh" lại, nhưng bên mua vẫn có sự chần chừ. Ảnh: Minh họa.

Theo SSI Research, chỉ số VN-Index khả năng vẫn sẽ tiếp tục kiểm lại khu vực 1.200 điểm. Nếu chinh phục thành công, chỉ số sẽ duy trì đà hồi phục với vùng mục tiêu gần là 1.211 - 1.223 điểm. Ngược lại, chỉ số VN-Index khả năng sẽ quay lại điều chỉnh với mục tiêu 1.160 điểm, là vùng đáy ngắn hạn tháng 5.

Thị trường nếu nhìn một cách khách quan vẫn đang cho thấy yếu tố tâm lý chi phối khá nhiều khi độ rung lắc khá lớn. Thị trường giảm mạnh và tăng lại ấn tượng, nhưng điểm mấu chốt là thanh khoản chưa tăng mạnh trở lại, nếu không nói là khá thấp. Nhịp “test” đáy phiên hôm nay vẫn phải chờ đợi thêm vì dòng tiền yếu bởi bên mua còn chần chừ.

Theo các chuyên gia của MBS, thị trường chứng khoán hôm nay có phiên ngược dòng thành công sau khi chỉ số VN-Index kiểm tra lại mức đáy cũ. Nhịp hồi kể từ đáy hơn 27 điểm, thanh khoản phiên này cũng tăng nhẹ so với phiên hôm qua, bên cạnh đó là độ rộng thị trường rất tích cực cho thấy dòng tiền đã chủ động bắt đáy và nâng giá lên bất chấp áp lực bán ròng từ khối ngoại. Nhóm cổ phiếu chứng khoán chính là tín hiệu đảo chiều của thị trường ở đáy thứ 3 này khi nhiều cổ phiếu đóng cửa ở mức giá trần, ở đáy thứ 2 vừa qua nhóm cổ phiếu này cũng là nhóm phát tín hiệu đầu tiên.

“Nhìn chung, thị trường có khả năng hồi về vùng mục tiêu ngắn hạn ở 1.220 điểm trong đầu tuần sau, nhà đầu tư có thể tranh thủ mua gom các cổ phiếu có triển vọng kinh doanh quý II khả quan khi các thông tin đang dần hé lộ” – Chuyên gia của MBS cho hay./.