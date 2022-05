(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (17/5) chứng kiến tâm lý nhà đầu tư đảo chiều giúp chỉ số VN-Index tăng mạnh tới 56,42 điểm, chính thức vượt lại mốc 1.200 điểm, đạt 1.228,37 điểm. Mặc dù thanh khoản chưa tăng trở lại và một phiên tăng chưa nói được điều gì, nhưng kỳ vọng tâm lý nhà đầu tư phần nào được giải tỏa.

Thị trường chứng khoán hôm nay có phiên tăng mạnh nhất kể từ đáy Covid -19 cuối tháng 3/2020 nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu VN30, khi gần1/2 số cổ phiếu đóng cửa ở mức giá trần. Dù độ rộng thị trường rất tích cực nhưng điều còn thiếu ở phiên tăng mạnh hôm nay là thanh khoản vẫn ở mức thấp, bên cạnh đó khối ngoại cũng quay đầu bán ròng nhẹ.

Theo số liệu từ MBS, dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index tăng +56,42 điểm (+4,81%) lên 1.228,37 điểm. Độ rộng thị trường hoàn toàn nghiêng về bên mua, sàn HOSE có 425 mã tăng/58 mã giảm. Bên cạnh đó, chỉ số VN30 cũng tăng vọt +64,47 điểm (+5,31%) đạt 1.279,55 điểm. Toàn bộ rổ VN30 đều tăng điểm, trong đó có gần nửa số cổ phiếu đóng cửa ở mức giá trần. Nhóm Midcap và Smallcap cũng có phiên tăng mạnh, lần lượt +5,01% và +5,23%.

Đồ thị kỹ thuật VN-Index. Nguồn: MBS.

Các cổ phiếu lớn đã hỗ trợ đà tăng mạnh của chỉ số VN-Index phiên này là: BID (+6,99%), GAS (+6,21%), MSN (+6,98%), VPB (+6,9%), VNM (+6,38%),… đã bù đắp áp lực giảm giá ở các cổ phiếu khác như: VPG (-3,96%), VFG (-6,86%), LGC (-0,91%), TRA (-1,72%), SHP (-2,12%),…

Trên sàn Hà Nội, mặc dù không tăng mạnh như sàn HOSE, nhưng thị trường cũng cho thấy sự tích cực. Theo đó, chỉ số HNX-Index tăng +8,39 điểm (+2,73%) lên 315,44 điểm. Độ rộng của sàn HNX cũng rất tốt khi có 202 mã tăng, trong đó có 51 mã tăng trần, 38 mã giảm và 22 mã đứng giá. UPCoM-Index tăng 2,64 điểm (2,83%) lên 95,84 điểm, với 251 mã tăng, 36 mà đứng giá và 63 mã giảm.

Thanh khoản thị trường giảm nhẹ so với phiên hôm qua. Tổng giá trị khớp lệnh đạt 15.146 tỷ đồng, giảm 2,6% so với phiên trước. Riêng sàn HOSE, thanh khoản khớp lệnh còn 13.260 tỷ đồng so với mức 13.753 tỷ đồng ở phiên hôm qua và mức bình quân 15.168 tỷ đồng ở tuần trước. Tổng cộng có 543 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công so với mức bình quân 599 triệu cổ phiếu 10 ngày trước đó.

Khối ngoại quay đầu bán ròng nhẹ 44,6 tỷ đồng trên toàn thị trường, riêng trên HOSE khối ngoại bán ròng khoảng 30 tỷ đồng. Lực bán của khối ngoại tập trung tại các cổ phiếu như HPG, SSI, STB, VCB, VRE,… Ở chiều ngược lại, CTG, VNM, GMD, MSN, FUEVFVND,… là những cổ phiếu/chứng chỉ quỹ được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên này.

Tâm lý nhà đầu tư kỳ vọng được giải tỏa sau phiên tăng mạnh.

Theo các chuyên gia của MBS, thị trường có phiên tăng mạnh nhất kể từ đáy Covid-19 hồi cuối tháng 3, qua đó giảm áp lực tâm lý cho phần lớn nhà đầu tư sau chuỗi giảm 6 tuần liên tiếp. Điểm khác biệt nhất ở phiên tăng hôm nay so với các phiên hồi kể từ đầu tháng 4 là diễn biến mạnh mẽ của chỉ số cũng như độ rộng thị trường trong phiên chiều, thể hiện kỳ vọng mạnh mẽ trong tâm lý nhà đầu tư.

“Việc thanh khoản thị trường thấp ở phiên này không phản ánh hết diễn biến tích cực ở chỉ số khi có rất nhiều các cổ phiếu tăng trần, do vậy lực cầu cũng không có cơ hội để gia tăng hoặc lực bán bị triệt tiêu. Một phiên tăng điểm sẽ chưa đủ dấu hiệu để làm thay đổi xu hướng thị trường, điều quan trọng là tâm lý nhà đầu tư sẽ được giải tỏa. Nhà đầu tư có thể bắt đáy với tỷ trọng nhỏ, không dùng margin và không nên mua đuổi trong các nhịp tăng” – Chuyên gia của MBS cho hay.

Một số ý kiến khác cho rằng, mặc dù thanh khoản vẫn chưa tăng mạnh, tuy nhiên tâm lý đã tích cực hơn nhiều khi mặt bằng giá cổ phiếu đã về mức rất hấp dẫn. Cùng với đó, thị trường đã cho thấy phản ứng tâm lý khá tích cực trước nỗ lực triển khai hàng loạt giải pháp ổn định, trấn an, minh bạch thị trường của các cơ quan quản lý và các Sở giao dịch, cũng như Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)./.