Chứng khoán hôm nay (18/4): VN-Index đảo chiều tăng nhẹ, khối ngoại tiếp tục mua ròng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (18/4) chủ yếu vẫn diễn biến giằng co. Chỉ số VN-Index phần lớn giao dịch trong sắc đỏ, nhưng đảo chiều tăng nhẹ cuối phiên. Nỗ lực từ nhóm vừa và nhỏ, chứng khoán, đầu tư công… đã bù đắp được đà giảm của nhóm ngân hàng. Thanh khoản hôm nay tăng trở lại nhưng vẫn ở mức vừa phải.

VN-Index thêm một phiên đảo chiều phút cuối

Thị trường chứng khoán hôm nay chủ yếu giao dịch giằng co trong vùng 1.045 – 1.055 điểm, với thanh khoản cải thiện song vẫn ở mức thấp. Dòng tiền tăng mạnh vào nhóm dịch vụ tài chính, dầu khí, chứng khoán… và nhiều cổ phiếu nhóm vừa và nhỏ. Chỉ số VN-Index không thể bật tăng mạnh chủ yếu là do nhóm ngân hàng và một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/4, chỉ số VN-Index tăng nhẹ +1,21 điểm, đóng cửa ở 1.055,02 điểm. Độ rộng của thị trường khá tốt khi sắc xanh chiếm ưu thế hơn. Theo đó, hôm nay, sàn HOSE có 226 mã tăng, 58 mã tham chiếu và 153 mã giảm. Về nhóm ngành cũng có 12/19 ngành tăng điểm, trong đó mức tăng mạnh nhất thuộc về ngành dịch vụ tài chính và dầu khí.

Các mã cổ phiếu hỗ trợ chỉ số VN-Index hôm nay có: VNM (+0,68), VHM (+0,55), SAB (+0,29), PLX (+0,23), DIG (+0,17)… Ngược lại các mã tác động lên đà giảm của chỉ số gồm: BID (-0,51), VCB (-0,47), VPB (-0,34), TCB (-0,26), SHB (-0,23)…

Thanh khoản trên toàn thị trường đạt 11.392 tỷ đồng, tăng 23,6% so với phiên hôm qua, tuy vậy vẫn thấp hơn so với bình quân tuần trước 14,55%. Trong đó, giá trị khớp lệnh sàn HOSE đạt 8.462 tỷ đồng, tăng 26,04% so với phiên trước.

Khối ngoại hôm nay tiếp tục mua ròng, mặc dù giá trị mua nhỏ hơn so với phiên hôm qua. Theo đó, khối ngoại mua 101,33 tỷ đồng trên sàn HOSE, trong đó tập trung vào: HPG (72,43 tỷ đồng), VPB (29,76 tỷ đồng), PNJ (20,74 tỷ đồng). Khối ngoại cũng mua ròng trên sàn HNX với giá trị 9,38 tỷ đồng.

Tiền đầu cơ trở lại?

Thị trường hôm nay vẫn là thế giằng co. Cục diện chung toàn thị trường chưa thay đổi, tuy nhiên nhìn tổng thể thì đã tích cực hơn. Chỉ số không nói lên nhiều điều, nhưng độ rộng thị trường đã tốt hơn hẳn, bất chấp đà giảm của nhiều cổ phiếu ngân hàng.

Quan trọng hơn, thanh khoản hôm nay tăng lại và xuất hiện dòng tiền từ bên mua. Hôm nay nhóm cổ phiếu trụ không tốt, thể hiện bằng việc chỉ số VN30 vẫn giảm nhẹ, trong đó chỉ có 14 mã tăng giá. Tuy nhiên, dòng tiền tăng lại nhắm nhiều vào nhóm vừa và nhỏ, bao gồm cả nhóm đầu cơ. Các nhóm này hôm nay tăng khá tốt, nhiều mã nhỏ có biên độ cao. Tuy nhiên, vì vốn hóa nhỏ nên cũng khó lay động tới chỉ số chung.

Khối ngoại hôm nay cũng nối sang phiên mua ròng thứ 2 liên tiếp. Mặc dù giá trị mua không lớn, nhưng dù gì cũng giúp tâm lý bớt thận trọng hơn.

Dòng tiền hôm nay quan tâm nhiều tới nhóm vừa và nhỏ. Ảnh: Minh họa.

Nhìn trên bình diện chung, thị trường dự báo sẽ còn giằng co, tuy nhiên, thị trường không quá xấu. Ngưỡng hỗ trợ 1.045 điểm của VN-Index vẫn là ngưỡng đỡ của thị trường. Nhà đầu tư vẫn cần thận trọng trong việc mua đuổi khi dòng tiền chưa đủ mạnh và thông tin ảnh hưởng chưa đủ lớn.

Theo các chuyên gia của MBS, phiên thứ 2 liên tiếp chỉ số VN-Index kiểm định thành công ngưỡng hỗ trợ 1,050 điểm với diễn biến giảm trước tăng sau. Dòng tiền nội hoạt động tích cực hơn và mức lan tỏa của dòng tiền cũng hết sức ấn tượng, nhiều cổ phiếu thậm chí đóng cửa ở mức giá trần khi có dấu hiệu của dòng tiền đầu cơ quay trở lại.

Bối cảnh chứng khoán thế giới bình yên, thị trường khả năng có nhịp hồi kỹ thuật khi đã lôi kéo được dòng tiền đầu cơ nhanh chóng quay lại. Nhóm cổ phiếu chứng khoán, bất động sản, thủy sản, đầu tư công… nhiều khả năng sẽ là “điểm nóng” của thị trường trong các phiên sắp tới./.