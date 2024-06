Chứng khoán hôm nay (18/6): Thị trường hồi nhẹ sau 2 phiên giảm, tiền vào cổ phiếu vừa và nhỏ

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (18/06) hồi phục trở lại sau 2 phiên giảm liên tiếp từ ngưỡng tâm lý 1.300 điểm của chỉ số VN-Index. Đà tăng được duy trì ở phần lớn thời gian giao dịch trước khi nhóm cổ phiếu bluechips suy yếu về cuối phiên. Trong khi đó, độ rộng thị trường vẫn ở trạng thái tích cực khi nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn giữ được đà tăng.

VN-Index hồi nhẹ

Thị trường chứng khoán hôm nay được sự hỗ trợ từ thị trường chứng khoán Mỹ lại lập kỷ lục mới đêm qua. Đà tăng được duy trì trong phần lớn thời gian giao dịch trước khi trượt dốc về cuối phiên. Rất may là thị trường vẫn giữ được thành quả khi các cổ phiếu vốn hóa lớn bù đắp sự suy yếu từ nhóm cổ phiếu ngân hàng.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index tăng + 4,73 điểm, đóng cửa 1.279,5 điểm. Độ rộng thị trường ở trạng thái tích cực nhờ nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn duy trì đà tăng. Thống kê trên HOSE, hôm nay có 269 mã tăng, 72 mã tham chiếu và 151 mã giảm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ (Smallcap) có mức tăng tốt nhất thị trường (0,83%), nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình (Midcap) tăng 0,42% trong khi nhóm VN30 chỉ giữ được thành quả tăng nhẹ 0,01% (0,19 điểm) dù có thời điểm chỉ số này tăng hơn 10 điểm.

Nhóm cổ phiếu ngành điện “rực sáng” trong phiên hôm nay, nổi bật là POW tăng trần. Bên cạnh đó là nhóm cổ phiếu hóa chất với DGC tăng trần kèm thanh khoản cao kỷ lục, CSV cũng đóng cửa ở mức cao lịch sử. Ngoài ra, còn có sự trở lại của nhóm cổ phiếu dầu khí sau khi giá dầu bật tăng trở lại ngưỡng 80 USD/thùng (giá dầu WTI).

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 18/6/2024.

Các cổ phiếu lớn đã hỗ trợ cho VN-Index phiên này có: DGC (+7%), HVN (+3,5%), GVR (+1,8%), POW (+6,81%), PLX (+2,76%)... Chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu lớn đã gây áp lực cho thị trường gồm: CTG (-1,22%), VPB (-0,8%), FPT (-0,62%), MSB (-1,35%), VND (-1,71%)…

Nhóm VN30 suýt để mất thành quả cuối phiên khi nhóm cổ phiếu ngân hàng suy yếu dù trong phần lớn thời gian có mức tăng rất tốt, có thời điểm chỉ số này tăng hơn 10 điểm. Đóng cửa phiên giao dịch, VN30-Index tăng +0,19 điểm, lên 1.309,89 điểm. Dù trượt dốc cuối phiên nhưng rổ này vẫn ghi nhận 14 cổ phiếu tăng trong khi chỉ còn 8 cổ phiếu giảm và 8 cổ phiếu tham chiếu.

Trên sàn Hà Nội, cả 2 chỉ số chính cũng có phiên phục hồi sau 2 phiên giảm liên tiếp. Chỉ số HNX-Index tăng +1,27 điểm, lên mức 244,43 điểm, độ rộng thị trường ghi nhận 106 mã tăng trong khi chỉ còn 71 mã giảm. Bên cạnh đó, chỉ số UPCoM-Index cũng tăng +0,22 điểm, đạt 98,31 điểm với 171 mã tăng và 122 mã giảm.

Thanh khoản toàn thị trường hôm nay giảm nhẹ -1,7% so với phiên hôm qua, nhưng vẫn đạt trên ngưỡng tỷ đô (25.348 tỷ đồng). Trong 2 phiên vừa qua, thanh khoản duy trì quanh ngưỡng 25.300 tỷ đồng, thấp hơn so với phiên cuối tuần trước ở 33.665 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 9 liên tiếp trên sàn HOSE trong khi quay lại mua ròng ở sàn HNX. Tính trên HOSE, khối ngoại bán ròng -655 tỷ đồng, trong đó lực bán tập trung vào các mã gồm: FPT (-302 tỷ đồng), VPB (-106 tỷ đồng), DGC (-83 tỷ đồng)… Trong khi đó, khối ngoại quay lại mua ròng trên sàn HNX với giá trị +23,7 tỷ đồng, tập trung ở các mã như: MBS (+18,3 tỷ đồng), VCS (+9 tỷ đồng), IDC (+4,5 tỷ đồng)...

Cơ hội ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ

Chỉ số VN-Index dù tăng 4,73 điểm nhưng giá đóng cửa gần mức thấp nhất trong phiên do sự suy yếu từ nhóm VN30 với chủ đạo là cổ phiếu ngân hàng. Thống kê cho thấy, trong 10 cổ phiếu gây áp lực cho thị trường thì nhóm cổ phiếu ngân hàng chiếm một nửa. Nhìn từ diễn biến của chỉ số chung, thị trường dù đã chững đà giảm nhưng cổ phiếu đang có sự phục hồi khá tốt, tập trung ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.

Dòng tiền đang tìm đến nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Ảnh: Minh họa.

Áp lực bán từ khối ngoại tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn hoặc bluechips khiến dòng tiền dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ khi tuần này có hoạt động cơ cấu danh mục của các quỹ ETF, cao điểm là phiên cuối tuần.

Nhìn một cách tổng thể, thị trường phục hồi yếu hôm nay do lực cản từ nhóm VN30, nhưng về kỹ thuật, chỉ số này vẫn nằm trên ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn là đường MA20, do vậy không phải là tín hiệu tiêu cực. Diễn biến chỉ số chung đang bị nhiễu do nhà đầu tư thận trọng với hoạt động cơ cấu danh mục của các quỹ ETF và hoạt động bán ròng từ khối ngoại. Tuy vậy, điểm sáng của thị trường vẫn nằm ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ./.