Chứng khoán hôm nay (21/10): Sắc đỏ bao phủ, VN-Index để mất thành quả hồi phục mấy phiên gần đây

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (21/10) diễn biến đầy bất ngờ, nhất là trong phiên chiều. Sắc đỏ bảo trùm hoàn toàn với lượng cổ phiếu nằm sàn lớn khiến VN-Index giảm rất sâu. VN-Index mất gần 40 điểm khi đóng cửa, xóa hết thành quả hồi phục của thị trường những phiên gần đầy.

Sắc đỏ bao trùm

Thị trường chứng khoán hôm nay diễn biến kém tích cực. Cả phiên, VN-Index chưa một lần “ngoi lên” được giá xanh mà ngược lại chỉ đi xuống và nới rộng biên độ giảm. Tâm lý nhà đầu tư xuống thấp, mặc mù thanh khoản có tăng trước áp lực bán ra lớn.

Theo số liệu từ MBS, dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index giảm -38,63 điểm (-3,65%) xuống 1.019,82 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán, toàn thị trường chỉ có 31 mã tăng, nhưng có tới 453 mã giảm và 32 mã đứng giá.

Các cổ phiếu lớn gây sức ép lên VN-Inex phiên này là: VHM (-4,1%), MSN (-6,73%), CTG (-6,88%), GAS (-3,34%), VIC (-3,07%), … đã lấn át nỗ lực tăng ở các cổ phiếu lớn khác như: SAB (+0,89%), VPD (+5,77%), KDC (+0,65%), PGD (+2,67%), CVT (+3,38%), …

Chỉ số VN30 còn giảm mạnh hơn -42,69 điểm (-4,05%) còn 1.010,57 điểm. Ở rổ VN30 cũng chỉ có 1 mã tăng, trong khi có tới 28 mã giảm. Nhóm midcap và smallcap cũng giảm lần lượt -4,49% và -4,73%.

Trên sàn Hà Nội, mọi thứ cũng không khả dĩ hơn, khi các chỉ số cũng bao trùm bởi sắc đỏ. Chỉ số HNX-Index giảm -8,47 điểm, về còn 217,41 điểm; UPCoM-Index giảm -2,21 điểm, còn 78,57 điểm.

Tổng thanh khoản của thị trường hôm nay tăng tốt hơn so với hôm qua do áp lực bán ra nhanh và mạnh. Trong đó, thanh khoản khớp lệnh sàn HOSE đạt 11.597 tỷ đồng, tăng đáng kể so với mức 7.170 tỷ đồng ở phiên hôm qua và với mức bình quân 9.400 tỷ đồng của tuần trước. Tổng cộng trên HOSE có 642 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công so với mức bình quân 507 triệu cổ phiếu 10 ngày trước đó.

Khối ngoại bán ròng 411,8 tỷ đồng trên toàn thị trường. Lực bán tập trung ở các cổ phiếu như: HPG, VHM, VND, STB, SSI, … Ở chiều ngược lại, VNM, MSN, VCB, FRT, DCM, … là những cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên này.

Thanh khoản sôi động mà không vui

Thị trường chứng khoán hôm nay dường như không tìm được an ủi. Chỉ số giảm mạnh trong phiên và chính thức lấy đi thành quả của nhịp hồi mấy phiên gần đây.

Thanh khoản hôm nay tăng khá mạnh nhưng về bản chất là do bên bán xả hàng nhanh và mạnh. Thực tế giảm trong phiên sáng thì có thể lý giải được là do thị trường quốc tế cũng không tốt, nhưng mọi thứ chuyển biến nhanh trong phiên chiều khiến nhiều nhà đầu tư “không dám tin vào mắt mình”. 453 mã giảm, trong đó có tới cả trăm mã bất ngờ “lăn ra sàn” không cần biết xấu hay tốt.

Lượng hàng xả ra lớn và nhanh khiến VN-Index giảm điểm mạnh. Ảnh: Minh họa.

Khối ngoại cũng quay đầu bán ròng sau phiên mua ròng hôm qua. Thậm chí khối này cũng tranh thủ bán vào phiên chiều khi khối nội cho thấy dấu hiệu “cứ có cổ là mang ra bán”. Điều này đã khiến cho một số nhà đầu tư nội trở nên hoang mang hơn.

Cũng rất khó nói thị trường là đúng hay sai và cũng chỉ có số ít là có thể chiến thắng thị trường trong bối cảnh hiện nay. Thực tế, điều đáng lo cũng không phải ở điểm số mà chính là tâm lý của nhà đầu tư. Nền tảng tâm lý yếu, thị trường giao dịch không khởi sắc, cộng với những phiên giảm khó lý giải như hôm nay,… thì rất dễ khiến các nhà đầu tư nhỏ lẽ mất phương hướng hoặc nhẹ cũng suy giảm niềm tin.

Theo các chuyên gia của MBS, phiên giảm manh cuối tuần gần như đã lấy đi toàn bộ thành quả trong nhịp hồi vừa qua. Việc hàng trăm cổ phiếu đóng cửa ở mức giá sàn, không phân biệt tốt/xấu hay bắt đáy có lãi hay không có lãi là tín hiệu đáng lưu ý. Thị trường phái sinh đã phát tín hiệu ngay từ khi mở cửa và tiếp tục chiết khấu cho rủi ro ở phía trước.

“Về kỹ thuật, tuy chỉ số VN-Index vẫn chưa để mất đáy ngắn hạn ở ngưỡng 1.000 điểm nhưng rất nhiều cổ phiếu đã thủng mức đáy ngắn hạn; do vậy nguy cơ cắt lỗ vẫn còn tiếp diễn. Nhà đầu tư nên thận trọng, chưa vội bắt đáy, không dùng margin, ưu tiên bảo toàn vốn” – chuyên gia của MBS khuyến nghị./.